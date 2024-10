Appello al rispetto del trattato di pace di Dayton

Foto Wikimedia

Riceviamo e pubblichiamo

Enrico Vigna

Il Forum di Belgrado per un Mondo di Eguali ha espresso una profonda preoccupazione per la crescente minaccia alla Republika Srpska (R.S.) e alla popolazione Serba in Bosnia ed Erzegovina (BiH) attraverso attacchi aperti alle istituzioni e alle competenze dei R.S., garantiti dai trattati di Dayton – Parigi

Il Forum di Belgrado condanna tutti i tentativi dei centri di potere occidentali volti all’abolizione della Republika Srpska e alla revisione dell’accordo di pace del 1995 e si batte per il pieno rispetto dell’Accordo di Dayton – Parigi, in particolare per il rispetto del principio costituzionale di uguaglianza delle due entità e dei tre popoli costituenti della Bosnia ed Erzegovina

Il Forum di Belgrado sottolinea l’inammissibilità dell’usurpazione sistematica delle competenze delle istituzioni della Bosnia-Erzegovina e della RS da parte del cosiddetto Alto rappresentante Christijan Schmidt, imposto illegalmente, che porta al blocco del funzionamento costituzionale della BiH e delle entità e all’aumento delle tensioni politiche. Il Forum di Belgrado considera che l’Alto Rappresentante sia un residuo dei concetti neocolonialisti del passato e un serio ostacolo allo stato di diritto e alla democrazia, e che sia giunto il momento della sua abolizione.

Nessuno è autorizzato a privare la RS dei suoi diritti costituzionali o a fermare le sue legittime richieste per la restituzione di tutti i poteri usurpati previsti dall’Accordo di Dayton di Parigi e dalla Costituzione, incluso il diritto di sviluppare relazioni parallele speciali con la vicina Repubblica di Serbia.

I processi e gli attacchi attuali contro il Presidente della RS, Milorad Dodik, sono infondati e politicamente motivati. Confermano i piani dei centri di potere occidentali mirati all’abolizione della RS, ignorando l’Accordo di Dayton-Parigi e alla creazione di una BiH unitaria sotto il dominio dell’élite bosniaca a Sarajevo. D’altra parte, gli stessi centri di potere continuano a violare la risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. (1999) per legittimare la separazione unilaterale del cosiddetto Kosovo, imponendo così un altro stato albanese sul territorio della Repubblica di Serbia. Entrambi – gli sforzi per creare una BiH unitaria e una grande Albania – hanno un denominatore comune nei progetti geopolitici anti-serbi mirati a stabilire il pieno controllo sulla penisola balcanica espandendo la NATO e l’Occidente, in generale, verso est.

La creazione di una BiH unitaria e il suo inserimento nella NATO sono contrari alla determinazione del popolo serbo di decidere liberamente sul proprio sviluppo e futuro, rispettando gli stessi diritti delle altre nazioni balcaniche. Le pressioni e le minacce in corso contro le istituzioni e i diritti acquisiti della Repubblica Srpska rappresentano un pericolo per la libertà e l’uguaglianza del popolo serbo nei Balcani e richiedono un sostegno unanime al pieno rispetto e all’attuazione del diritto internazionale, in particolare dell’Accordo di Pace di Dayton e della risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Il Forum di Belgrado sottolinea l’importanza della Dichiarazione del Congresso di Tutti i Serbi tenutosi l’8 giugno 2024 e invita tutte le forze patriottiche all’unità, alla solidarietà nazionale e al sostegno decisivo alla Repubblica Serba e alla sua legittima leadership, in difesa di tutti i diritti garantiti dall’Accordo di Dayton e dalla Costituzione.

Belgrado, 15.10.2024. Forum di Belgrado per un Mondo di Uguali

Traduzione a cura di Enrico Vigna, portavoce del Forum Belgrado Italia

info@civg.it – sosyugoslavia@libero.it