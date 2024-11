Messico solidarietà a Cuba

La presidente messicana eletta dalla coalizione delle sinistre, noncurante degli attacchi della destra filo USA messicana e dei potenti mezzi di informazione del suo paese, ha mantenuto fede alle sue dichiarazioni in solidarietà con Cuba ed ha deciso l’invio solidale (gratuito) di 400.000 barili di petrolio verso Cuba, partiti 2 giorni fa dal porto messicano di Pajaritos.

“Appoggiamo Cuba per ragioni umanitarie, il Messico non è mai stato a favore del blocco statunitense, è un fatto storico, non è una cosa di questi giorni.

Il blocco economico impatta negativamente contro il popolo cubano.

Ci criticate per questo invio ma vi do un dato: il Messico produce 1,6 – 1,8 milioni di barili di petrolio al giorno, pertanto 400.000 barili non sono nemmeno la produzione di un giorno.

Potete anche continuare a criticarci ma noi continueremo ad appoggiare Cuba per ragioni umanitarie” ha detto la presidente Sheinbaum in una conferenza stampa con i giornalisti.

Cuba pochi giorni fa ha conseguito il 32° successo all’ONU con una votazione che ha visto la richiesta della fine del blocco economico statunitense contro Cuba, hanno votato a favore di Cuba tutti i paesi del mondo tranne 2: Stati Uniti e Israele, la Moldavia si è astenuta, l’Ucraina non ha potuto votare, lo scorso anno non aveva votato a favore di Cuba ma si era astenuta anche lei.

