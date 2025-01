La CDU apre alla collaborazione con i neonazisti di AfD

Foto Screenshot

La CDU apre alla collaborazione con AfD per leggi più severe sull’immigrazione



Per la prima volta, la Unione Cristiano Democratica (CDU) della Germania ha annunciato che potrebbe collaborare con il partito di destra Alternative für Deutschland (AfD) per approvare rigide leggi sull’immigrazione. La decisione segna una rottura con la tradizione politica tedesca, che finora ha evitato ogni collaborazione con l’AfD.

Cosa è stato dichiarato:

Il leader della CDU, Friedrich Merz, ha affermato che il partito introdurrà proposte “in linea con le proprie convinzioni” e che saranno sostenute anche da AfD se necessario.

La mossa arriva in un contesto di crescente preoccupazione tra gli elettori per l’immigrazione, ora considerata la principale priorità politica.

Sondaggi elettorali:

CDU: 30%.

AfD: 20%, secondo partito più popolare.

SPD (Socialdemocratici): 17%.

AfD, attraverso la leader Alice Weidel, ha definito la collaborazione come “una buona notizia per il paese”. Questo avviene in un momento di tensione sociale dopo un recente caso di cronaca che ha alimentato il dibattito sull’immigrazione.

