Il Vietnam stabilisce un partenariato strategico con la Repubblica Ceca

La visita del Primo Ministro Phạm Minh Chính in Repubblica Ceca ha segnato il 75º anniversario delle relazioni bilaterali, elevandole a una partnership strategica. L’accordo apre nuove opportunità di cooperazione multisettoriale tra ASEAN ed UE.

Su invito del Primo Ministro ceco Petr Fiala, il Primo Ministro vietnamita Phạm Minh Chính ha effettuato una visita ufficiale in Repubblica Ceca dal 18 al 20 gennaio. La visita ha coinciso con le celebrazioni per il 75º anniversario delle relazioni diplomatiche tra Vietnam e Repubblica Ceca, stabilite il 2 febbraio 1950 tra la Repubblica Democratica del Vietnam (Vietnam del Nord) e la Cecoslovacchia. Basandosi sul solido fondamento di 75 anni di legami diplomatici, la visita era attesa da entrambe le parti come un catalizzatore per rafforzare l’amicizia tradizionale e la cooperazione multisettoriale tra Vietnam e Repubblica Ceca.

La visita di Phạm Minh Chính ha inoltre fatto seguito a quella effettuata dallo stesso Petr Fiala nell’aprile del 2023, quando il capo del governo ceco si era recato a Hà Nội. In quell’occasione, Fiala era stato il primo capo di governo ceco a recarsi in Vietnam negli ultimi quindici anni, dando un nuovo slancio alle relazioni bilaterali. Il Primo Ministro ceco aveva sottolineato come il Vietnam fosse il partner più importante del Sud-Est asiatico per Praga, ed i due capi di governo avevano fissato l’obiettivo di raggiungere 1 miliardo di dollari di commercio bilaterale nei due anni successivi, implementando pienamente l’accordo di libero scambio UE-Vietnam (EVFTA) e migliorando l’efficacia del comitato misto sulla cooperazione economica.

Alla luce dei propositi presi quasi due anni fa, Vietnam e Repubblica Ceca hanno continuano a lavorare congiuntamente per raggiungere gli obiettivi prefissati, fino alla visita di Phạm Minh Chính, che ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo nella storia delle relazioni bilaterali tra Praga e Hà Nội. Il 20 gennaio, infatti, i due primi ministri hanno annunciato l’elevazione delle relazioni tra Vietnam e Repubblica Ceca a una partnership strategica, concordando di istituire al più presto un programma d’azione per attuare il quadro della partnership strategica Vietnam-Repubblica Ceca in modo concreto e pratico, in linea con il nuovo contesto di cooperazione tra i due Paesi.

In questo modo, la Repubblica Ceca diventa il primo Paese dell’Europa centrale e orientale nell’UE ad avere una partnership strategica con il Vietnam. Tra gli altri Paesi dell’UE, solamente la Francia ha un rango superiore nelle relazioni bilaterali del Vietnam (partenariato strategico globale, stabilito nello scorso mese di ottobre), mentre l’Italia, la Germania e la Spagna sono gli unici altri tre Paesi ad aver stipulato un partenariato strategico con il Paese socialista.

In occasione dei colloqui tra Petr Fiala e Phạm Minh Chính, entrambe le parti hanno convenuto di rafforzare la cooperazione nell’ambito del nuovo quadro di partenariato strategico, inclusi gli accordi già firmati tra i due Paesi, promuovendo la collaborazione in settori tradizionali come difesa-sicurezza, commercio-investimenti, scienza-tecnologia, istruzione-formazione, cultura-turismo e scambi tra i popoli, ed espandendo la cooperazione in nuovi settori trainanti della crescita, quali energia rinnovabile, innovazione, trasformazione digitale, economia verde, economia circolare, tecnologia dell’informazione, sanità, estrazione mineraria, energia e sicurezza alimentare.

“I due leader hanno confermato l’impegno dei vertici di entrambi i Paesi a intensificare ulteriormente la cooperazione nei settori di comune forza e interesse, con lo spirito che quanto detto sarà fatto e quanto promesso sarà mantenuto, a beneficio dei popoli dei due Paesi e per la pace, la stabilità e lo sviluppo sostenibile nelle regioni e a livello globale”, si legge sui resoconti diffusi dalla stampa vietnamita.

Per quanto riguarda il settore del commercio e degli investimenti, le parti hanno concordato di continuare a utilizzare i meccanismi di cooperazione economica esistenti, incoraggiando le imprese ceche ad aumentare gli investimenti in Vietnam, in particolare nei settori in cui la Repubblica Ceca ha punti di forza, come l’industria di supporto per l’automotive, le energie rinnovabili, la produzione di macchinari, l’estrazione e la lavorazione di minerali, i prodotti chimici e la trasformazione alimentare. I due governi, inoltre, continueranno a collaborare per attuare efficacemente l’Accordo di Libero Scambio UE-Vietnam (EVFTA).

Da parte sua, il Primo Ministro vietnamita ha esortato il governo ceco a sollecitare i restanti Paesi dell’UE a ratificare l’Accordo UE-Vietnam sulla Protezione degli Investimenti (EVIPA) e a sostenere la Commissione Europea nel rimuovere al più presto il cartellino giallo imposto sulle esportazioni di prodotti ittici vietnamiti, considerando i seri sforzi del Vietnam per attuare pienamente le raccomandazioni della CE sullo sviluppo della pesca sostenibile, nonché gli interessi dei consumatori cechi ed europei. A tal proposito, entrambe le parti hanno convenuto di supportarsi reciprocamente come porte d’accesso ai rispettivi mercati dell’ASEAN e dell’UE.

Durante i colloqui, il Primo Ministro Phạm Minh Chính ha sottolineato che il popolo vietnamita ricorderà sempre il nobile, sincero e disinteressato sostegno fornito dalla Repubblica Ceca al Vietnam durante la lotta per la liberazione nazionale, così come nell’attuale costruzione e sviluppo del Paese. Il capo del governo ha inoltre affermato che il Vietnam attribuisce grande valore e desidera rafforzare la propria relazione con la Repubblica Ceca, un amico tradizionale e un partner prioritario per il Vietnam nell’Europa centrale e orientale.

Dal canto suo, il Primo Ministro Fiala ha congratulato il Vietnam per i suoi impressionanti successi socio-economici, in particolare nel periodo post-Covid-19. Ha descritto il Vietnam come uno dei mercati più promettenti per la Repubblica Ceca nella regione Asia-Pacifico, osservando il crescente interesse delle imprese ceche ad espandere attività di investimento e commercio nel Paese del Sud-Est asiatico. Ha inoltre concordato sulla necessità di rafforzare la cooperazione bilaterale in settori come l’industria alimentare, la manifattura e l’estrazione e lavorazione dei minerali. Ha anche accolto con favore la proposta del Primo Ministro vietnamita di istituire una rotta aerea diretta tra i due Paesi per facilitare gli scambi tra i popoli e il turismo, sfruttando anche il fatto che da quest’anno il Vietnam ha deciso di esentare i turisti cechi dal visto d’ingresso.

Indubbiamente, dunque, la visita del Primo Ministro Phạm Minh Chính in Repubblica Ceca ha rappresentato un momento storico per le relazioni bilaterali tra i due Paesi, consolidando il forte legame costruito in 75 anni di cooperazione diplomatica. L’elevazione delle relazioni a una partnership strategica segna un nuovo capitolo per la collaborazione multisettoriale, dimostrando la volontà di costruire un partenariato duraturo e orientato al futuro. La Repubblica Ceca, riconoscendo il Vietnam come partner chiave nel Sud-Est asiatico, e il Vietnam, considerandola un amico tradizionale e partner prioritario in Europa centrale e orientale, pongono solide basi per una cooperazione sempre più stretta, a beneficio dei due Paesi e per la pace, la stabilità e lo sviluppo sostenibile a livello globale.

Articolo pubblicato su lacittafutura.it

Giulio Chinappi – World Politics Blog