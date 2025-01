Israele fornisce a Kiev armi catturate a Hezbollah

Secondo l’israeliana OSINTdefender, alcuni C-17 dell’aviazione militare USA avrebbero effettuato voli dalla base di Ramstein, in Germania, diretti dapprima a Hatzerim, in Israele e, successivamente, verso la polacca Rzeszow, principale centro di smistamento degli aiuti militari occidentali all’Ucraina.

In questo modo, Israele avrebbe cominciato a rifornire Kiev di armi catturate a Hezbollah nel corso dei combattimenti in Medio Oriente. PolitNavigator precisa che non si ha ancora una conferma ufficiale delle informazioni, ma nei giorni scorsi si era già parlato del fatto che Israele stesse valutando la possibilità di trasferire all’Ucraina le armi di fabbricazione russa catturate in Libano e in Siria.

Tra le possibili forniture ci sarebbero carri armati, missili guidati anticarro e munizioni.

Dall’inizio delle operazioni in Libano, nota OSINTdefender, le truppe israeliane avrebbero catturato grandi depositi di armi di Hezbollah, tra cui quelle, si dice, di fabbricazione russa. Si parla di razzi termobarici “9M131FM” e anche “9M131M” del sistema anticarro “Metis-M”; citati anche sistemi razzo antiaerei portatili “9K32M Strela-2” e i lanciagranate a razzo “RPG-29 Vampire” e “RPG-27 Tavolga”.

Nelle mani degli israeliani sarebbero finiti anche razzi per sistemi missilistici anticarro “9K135 Kornet”, iraniani “Almas”, lanciagranate “RPG-7”, granate e una grande quantità di armi leggere e munizioni. Complessivamente, Israele si sarebbe impossessato in Libano di oltre 85.000 pezzi tra armi, munizioni ed equipaggiamenti vari, tra cui oltre 6.800 lanciatori ATGM, lanciagranate a propulsione e lanciagranate.

A queste armi, scrive OSINTdefender, si aggiungerebbero numerose batterie di sistemi missilistici antiaerei “Patriot”, che l’aviazione israeliana si stava preparando a smantellare e che programmava di consegnare all’Ucraina.



Fonte: https://politnavigator.news/izrail-nachal-perepravku-ukraine-samoletami-oruzhiya-zakhvachennogo-u-khezbolly-smi.html

(Traduzione F.P.)

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-israele_fornisce_a_kiev_armi_catturate_a_hezbollah/45289_58894/#google_vignette