Non mi unisco al coro di dichiarazioni di solidarietà a Mattarella

Foto Wikimedia

NON MI UNISCO AL CORO

Nella Costituzione nessun articolo prevede l’infallibilità del Presidente della Repubblica. Con il massimo rispetto ribadisco il nostro dissenso sulla guerra in Ucraina. Quanto alla Russia si può condannare l’invasione senza paragonare al Terzo Reich il paese che pagò il più alto tributo di sangue nella guerra contro la barbarie nazifascista. Soprattutto ricordando che l’Italia fu al fianco di Hitler nella guerra genocida contro l’allora Unione Sovietica.

Non mi unisco al coro di dichiarazioni di solidarietà dei partiti di maggioranza e di opposizione perchè non ho condiviso le parole del Presidente.

Auspico che il Presidente, il governo e il parlamento tutto lavorino per una soluzione di pace del conflitto ucraino.

Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista