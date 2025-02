Foto screenshot

Le autorità rumene e l’Unione Europea sembrano temere fortemente Georgescu, al punto che stanno cercando in ogni modo di impedirgli di partecipare alle elezioni. I suoi avversari politici, poco popolari e privi di competenze, non riescono a contrastarlo con mezzi democratici. Recentemente, è stato arrestato con accuse che sembrano costruite ad arte per giustificare un suo interrogatorio da parte della polizia.

Questo episodio solleva interrogativi sul concetto di “dittatura liberale”, in cui il potere rimane saldamente nelle mani di un’unica fazione politica, mentre agli altri partiti viene di fatto negata la possibilità di governare. La Romania rappresenta un esempio emblematico di questa dinamica.

Inoltre, è fuorviante definire Georgescu come esponente dell’“estrema destra”, riprendendo schemi narrativi diffusi in Occidente. L’estrema destra è tradizionalmente associata a movimenti di matrice fascista, mentre Georgescu si identifica piuttosto come un conservatore, critico nei confronti dell’Unione Europea e legato ai valori della tradizione ortodossa.

Infine, il suo arresto potrebbe essere interpretato come una reazione della leadership europea alle critiche recentemente espresse dal vicepresidente Vance. Il messaggio implicito sembra chiaro: l’Europa decide autonomamente chi può accedere al potere. Se Trump intende riorientare l’assetto politico europeo secondo la sua visione, dovrà affrontare l’opposizione delle élite attuali.