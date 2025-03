La Cina fissa l’obiettivo di crescita del PIL per il 2025 intorno al 5%, dimostrando fiducia nell’economia. La crescita economica stabile e dinamica della Cina infonde certezza in un mondo pieno di incertezze.

Mercoledì la Cina ha fissato un obiettivo di crescita della propria economia per il 2025 intorno al 5%, lo stesso traguardo dell’anno scorso, a testimonianza della solida fiducia dei massimi responsabili politici nella crescita stabile della seconda economia mondiale, nonostante l’aumento dei rischi e delle sfide globali.

L’obiettivo ufficiale annuale di crescita è stato svelato nel Rapporto di lavoro del Governo presentato dal Premier Li Qiang al Congresso Nazionale del Popolo (CNP), il legislatore nazionale, che ha inaugurato la sessione annuale mercoledì mattina.

Oltre all’obiettivo di crescita del PIL, il Rapporto di lavoro del Governo ha evidenziato numerosi altri traguardi: il rapporto deficit/PIL, anch’esso molto monitorato, è stato fissato intorno al 4% per il 2025; il tasso di disoccupazione urbana rilevato è previsto intorno al 5,5% e l’indice dei prezzi al consumo (IPC) è stato stabilito intorno al 2% per il 2025.

Secondo il Rapporto di lavoro del Governo, la Cina emetterà nel 2025 un totale di 1,3 trilioni di yuan (circa 182 miliardi di dollari) di obbligazioni del Tesoro speciali a ultra lunga scadenza, con un incremento di 300 miliardi di yuan rispetto all’anno precedente.

Il paese prevede inoltre di emettere obbligazioni speciali a scopo locale per un totale di 4,4 trilioni di yuan (circa 613,67 miliardi di dollari) nel 2025, con un aumento di 500 miliardi di yuan rispetto all’anno scorso.

“Nel proporre questi obiettivi, abbiamo considerato le dinamiche in evoluzione sia interne che esterne e altri fattori rilevanti, inclusi ciò che è necessario e ciò che è possibile. Un obiettivo intorno al 5% è pienamente in linea con i nostri obiettivi di sviluppo a medio e lungo termine e sottolinea la nostra determinazione ad affrontare le difficoltà e a impegnarci al massimo per raggiungerlo“, recita il rapporto.

Per fare un confronto, nel 2024 il PIL della Cina è cresciuto del 5%, superando per la prima volta i 130 trilioni di yuan (17,82 trilioni di dollari) e raggiungendo con successo importanti traguardi di sviluppo economico e sociale.

“Il mondo è pieno di incertezze, ma una certezza è la crescita economica stabile e dinamica della Cina. Nel 2025, il PIL della Cina è destinato a crescere ad un tasso di almeno il 5%, mantenendo la sua posizione di motore fondamentale della crescita globale, contribuendo per oltre il 30% all’espansione mondiale. Questa è una buona notizia – non solo per la Cina, ma anche per l’intero pianeta“, ha dichiarato Justin Yifu Lin, membro del 14° Comitato Nazionale della Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese (CCPPC) e decano dell’Istituto di Nuova Economia Strutturale presso l’Università di Pechino, in un’intervista esclusiva al Global Times.

Lin, ex capo economista della Banca Mondiale, ha aggiunto che, pur dovendo affrontare sfide nel 2025, la Cina possiede un solido potenziale di crescita stabile e dovrebbe essere in grado di mantenere un tasso di crescita di almeno il 5% negli anni fino al 2035.

“La fiducia deriva dalla capacità della Cina di sfruttare appieno lo spazio di manovra offerto dalle politiche monetarie e fiscali, unite a politiche industriali che trasformano il manifatturiero tradizionale attraverso l’IA, la digitalizzazione e iniziative verdi, per garantire una crescita economica di alta qualità“, ha spiegato Lin.

Il Rapporto di lavoro del Governo di mercoledì ha inoltre delineato una serie di misure politiche per il 2025. La Cina adotterà una politica fiscale più proattiva e applicherà una politica monetaria adeguatamente accomodante, secondo il rapporto.

“Raffineremo e svilupperemo nuovi strumenti di politica monetaria strutturale per fornire un supporto più solido allo sviluppo sano del settore immobiliare e del mercato azionario, per l’innovazione scientifica e tecnologica, lo sviluppo verde, il potenziamento dei consumi, e per le imprese private, micro e piccole“, recita il rapporto.

“Nel contesto di crescenti incertezze nell’ambiente esterno e di sfide sempre maggiori, raggiungere un tale obiettivo di crescita non sarà impresa da poco. Tuttavia, la Cina possiede numerosi vantaggi comparativi, unitamente a una serie di prossime politiche incrementali a livello macro, che garantiranno il raggiungimento dell’obiettivo“, ha dichiarato Yu Miaojie, presidente dell’Università di Liaoning e deputato al CNP, al Global Times.

Yu ha osservato che l’obiettivo di crescita intorno al 5% è in linea con il tasso di crescita economica potenziale della Cina e che fissare tale obiettivo è necessario per liberare il potenziale dello sviluppo economico cinese. “Sono pienamente fiducioso nella crescita economica della Cina“, ha concluso.

Priorità principali

Il Rapporto di lavoro del Governo, pur evidenziando “compiti formidabili nello sviluppo economico e sociale” per quest’anno, ha anche delineato diverse priorità e punti chiave su cui il paese si concentrerà, quali il forte potenziamento dei consumi e dei rendimenti degli investimenti, lo stimolo della domanda interna e lo sviluppo di nuove forze produttive di qualità in funzione delle condizioni locali, insieme all’accelerazione dello sviluppo di un sistema industriale modernizzato.

Per incentivare i consumi, la Cina lancerà iniziative speciali e verranno emesse obbligazioni del Tesoro speciali a ultra lunga scadenza per un totale di 300 miliardi di yuan, a sostegno dei programmi di permuta dei beni di consumo. Per espandere gli investimenti efficaci quest’anno, saranno stanziati 735 miliardi di yuan nel bilancio del governo centrale per gli investimenti, secondo il rapporto.

In termini di nuove forze produttive di qualità, la Cina promuoverà le industrie emergenti e quelle del futuro. “Istituiremo un meccanismo per aumentare i finanziamenti alle industrie del futuro e promuovere settori quali la biomanifattura, la tecnologia quantistica, l’IA integrata e la tecnologia 6G“, ha dichiarato il rapporto.

“Allo stesso tempo, la Cina è pronta a cogliere le opportunità offerte dalla Quarta Rivoluzione Industriale, dando priorità ai progressi in settori all’avanguardia come l’intelligenza artificiale“, ha aggiunto Lin, sottolineando che saranno spinte anche riforme strutturali per favorire l’innovazione imprenditoriale. “Combinando tutti questi sforzi, il paese è ben posizionato per raggiungere gli obiettivi di crescita delineati dal governo centrale“, ha concluso.

L’obiettivo ufficiale di crescita della Cina per il 2025 ha anche superato le proiezioni di alcune organizzazioni internazionali. Nel dicembre scorso, la Banca Mondiale ha rivisto al rialzo la sua previsione per la crescita economica della Cina nel 2025, portandola al 4,5% rispetto alla precedente stima del 4,1%.

Nel frattempo, l’obiettivo di crescita è in linea con le aspettative di alcune istituzioni finanziarie estere. In una nota di ricerca condivisa con il Global Times prima della pubblicazione dell’obiettivo ufficiale, i ricercatori di Standard Chartered, banca con sede nel Regno Unito, hanno affermato di attendersi un obiettivo di crescita intorno al 5% per il 2025, osservando che le due sessioni locali hanno evidenziato obiettivi di crescita compresi tra il 4,5% e il 7%, con una media ponderata del 5,3%.

Global Times

Giulio Chinappi – World Politics Blog