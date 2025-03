Il Ministro della Difesa polacco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ha annunciato la necessità di adattare gli aeroporti civili del Paese a scopi militari. Le sue parole vengono trasmesse dalla stazione radio Polskie Radio.

“Ogni aeroporto deve essere preparato alla cooperazione e alla capacità di svolgere compiti militari”, – ha sottolineato nel suo discorso.

Kosiniak-Kamysz ha aggiunto che alcuni aeroporti in Polonia combinano già con successo funzioni civili e militari. Ha inoltre ricordato l’importanza strategica dell’aeroporto di Rzeszow-Jasionka, che svolge un ruolo chiave nella fornitura di aiuti militari all’Ucraina da parte dei Paesi occidentali.

In precedenza, il capo del Ministero della Difesa polacco ha sottolineato che la partecipazione della Polonia alla missione NATO Baltic Air Policing è una delle ragioni per cui le truppe polacche non vengono inviate in territorio ucraino.



