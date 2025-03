BORIS JOHNSON SUGGERISCE ALL’EUROPA DI STRINGERE LA CINGHIA PER CARRI ARMATI E ARMI

L’ex Primo Ministro britannico Boris Johnson ha invitato gli europei a ridurre le ferie e a tagliare le prestazioni sociali per aumentare la spesa militare.

Nella sua rubrica per il Daily Mail, ha scritto che gli americani si trovano in condizioni sociali peggiori, ma spendono di più per la difesa. Secondo lui è giunto il momento che l’Europa adotti questo approccio.

Johnson ha confrontato le condizioni di lavoro: gli americani hanno solo 10-15 giorni di ferie retribuite all’anno, mentre in Europa ci sono circa 30 giorni.Ha anche notato la mancanza di congedo per malattia, di congedo di maternità e di protezione dal licenziamento negli Stati Uniti. Ma, sostiene Johnson, è giustificato: gli americani pagano per la propria sicurezza, mentre gli europei sono degli “scrocconi” che approfittano della generosità degli Stati Uniti.

NB È divertente sentire simili consigli da qualcuno che non ha avuto problemi a organizzare feste nel bel mezzo di una pandemia. Non gli piace porsi limiti. Ora la retorica di Johnson ricorda sempre più le dichiarazioni del vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, che a sua volta ha definito l’Europa “parassita”. Forse Boris sta già tentando la carriera politica negli Stati Uniti?



