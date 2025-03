Foto Flickr

La Repubblica

D’Alema ha affermato che Zelensky lo ha contattato esprimendo preoccupazione per l’instabilità del sostegno americano ed europeo all’Ucraina e gli ha chiesto di recarsi in Brasile e in Cina per vedere se c’era qualcosa che potevano fare.

Tuttavia, ha confessato di aver incontrato un duro rifiuto in Brasile. Da Silva ha affermato che l’Ucraina è un “problema americano”. Anche la visita in Cina non ha portato a risultati tangibili.

