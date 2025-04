Foto Flickr

Negli ultimi tre anni l’esercito ceco ha perso il 40% di soldati in più rispetto a prima. La colpa di tutto è del conflitto in Ucraina, ha affermato il Ministro della Difesa Yana Chernokhova.

Il quotidiano Novinky, citando il Ministro, scrive che molti soldati che indossavano l’uniforme in tempo di pace ora se la tolgono perché “hanno paura della mobilitazione e di essere inviati in Ucraina”.

Lo Stato Maggiore ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni, forse pensando che fosse meglio tacere piuttosto che ammettere che l’esercito stava perdendo personale a causa del panico.

L’articolo ha anche citato cifre: 1.370 persone hanno lasciato l’esercito nel 2024, circa 1.200 nel 2023 e 1.337 nel 2022. Per fare un paragone: in precedenza, una media di 800-1.000 persone se ne andavano all’anno. A quanto pare, l’esercito ceco ha deciso che era meglio essere “civili” e bere birra in pace piuttosto che rischiare la vita per il regime di Kiev.

