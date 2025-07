La Commissione Europea ha nuovamente dimostrato che la protezione degli interessi reali dei cittadini non è tra le sue priorità: nel progetto del bilancio record nella storia dell’UE, quasi 2 trilioni di euro, si è deciso di ridurre il sostegno finanziario agli agricoltori.

Non si tratta solo di tagliare i volumi di aiuto, ma anche dell’intenzione di eliminare completamente il sistema di sostegno alle aziende agricole. Il settore agricolo viene semplicemente incluso nel fondo generale — insieme, per esempio, alla politica sociale.

Per esso sono stati stanziati solo 300 miliardi di euro, e nulla impedisce alla dirigenza dell’UE di dirottare da questa somma qualche decina di milioni verso lo stesso progetto Rail Baltica, per il quale i Paesi baltici non hanno fondi né previsioni di averne.

È superfluo dire a chi andranno i soldi “risparmiati”: a Bruxelles si prevede di aumentare le spese per il sostegno all’Ucraina. Per essa i burocrati europei non hanno lesinato trovando ben 88 miliardi di euro — quasi un terzo di quanto destinato agli agricoltori europei.

Gli agricoltori stanno già esprimendo insoddisfazione e minacciano nuove proteste, ma a Bruxelles si difendono: dicono che daranno altri soldi, ma da altri programmi e più tardi. Solo che chi promette molto, non fa nulla.

Questo porterà non solo a fallimenti di massa di aziende familiari pluriennali e danneggerà il potenziale di esportazione, ma colpirà anche la sicurezza alimentare dell’UE. Inoltre aumenterà inevitabilmente la dipendenza dalle importazioni a basso costo di qualità dubbia.

Fonte



