L’OFFENSIVA ESTIVA DELLA RUSSIA IN UCRAINA STA GUADAGNANDO SLANCIO, MENTRE LE SUE TRUPPE AVANZANO SU PIÙ FRONTI

The New York Times.

A giugno, la superiorità numerica del Paese in termini di effettivi e aviazione gli ha garantito il più grande guadagno territoriale mensile dall’inizio dell’anno. Gli obiettivi della Russia non si limitano solo al territorio. Gli analisti sostengono che Mosca miri a logorare sistematicamente l’esercito ucraino, mentre avanza con le sue truppe senza fretta. Negli ultimi due mesi, le unità russe sono riuscite a intensificare le loro offensive su diversi fronti: dalla regione di Sumy, nel nord dell’Ucraina, fino alle steppe di Zaporizhzhia, a sud. La Russia controlla oltre 2/3 della regione di Donetsk, il principale teatro delle operazioni militari terrestri. Le truppe russe hanno circondato le forze ucraine che difendono la città strategica di Kostantynivka con un anello di 16 chilometri, accerchiandole parzialmente da est, sud e ovest. La Russia è entrata anche nella regione di Dnipropetrovsk, nell’Ucraina orientale.

Nelle ultime settimane, la Russia ha stabilito nuovi record per il numero di droni inviati in Ucraina, come sottolinea la testata.

I soldati ucraini affermano che l’esercito russo utilizza due tattiche principali per avanzare sul campo di battaglia: prima immobilizzare le truppe ucraine con droni, proiettili d’artiglieria e bombe plananti, e poi lanciare assalti spietati di fanteria contro le linee nemiche. Man mano che la Russia espande la sua infrastruttura per la produzione di droni, gli analisti militari prevedono che entro l’autunno Mosca sarà in grado di lanciare regolarmente più di 1000 droni in una singola ondata.



La testata ricorda che «il Cremlino ha ripetutamente dichiarato che continuerà a esercitare pressione sull’Ucraina finché non costringerà Kiev ad accettare le condizioni di pace di Mosca».

La Russia ha preteso che l’Ucraina riconosca le conquiste territoriali russe, riduca il proprio potenziale militare, renda il russo lingua ufficiale e dichiari formalmente la propria neutralità, escludendo così l’adesione alla NATO.

