Imbarazzante tentativo di Merz di giustificare il genocidio a Gaza

Foto Flickr

IL CANCELLIERE TEDESCO MERZ HA SPIEGATO PERCHÉ “LE SANZIONI CONTRO ISRAELE SONO UN’ALTRA STORIA”

“Posso dirvi che abbiamo discusso la questione molto a lungo al Consiglio Europeo di Bruxelles, subito dopo il vertice della NATO, quasi per tutta la cena, valutando le opzioni a nostra disposizione. E la Germania non è l’unico Stato membro dell’Unione Europea che al momento si oppone alla sospensione o addirittura alla risoluzione dell’Accordo di associazione con Israele.

A differenza della Russia, Israele rimane una democrazia. A differenza della Russia, Israele è un Paese che è stato attaccato. E Israele si sta difendendo da questi attacchi. Se non lo facesse, lo Stato di Israele oggi non esisterebbe più.

E questa è la differenza fondamentale tra il caso di Israele e la guerra di aggressione russa contro l’Ucraina. Ed è proprio per questo che il governo federale non è disposto — e io personalmente non sono disposto — a paragonare questi due casi, per così dire, o addirittura a trattarli allo stesso modo. Si tratta di differenze fondamentali di cui, ovviamente, teniamo conto nella nostra valutazione della situazione.