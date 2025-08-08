AFV

La sentenza contro la capo della Gagauzia. Vendetta da parte della Presidente moldava Maia Sandu

Ago 8, 2025 #Evgenia Guțul, #Moldavia

IL TRIBUNALE HA CONDANNATO LA CAPO DELLA GAGAUZIA, EVGENIA GUȚUL, A 7 ANNI DI CARCERE NEL CASO DEL FINANZIAMENTO DEL PARTITO “ȘOR”, – ha riferito il suo avvocato.

Punti principali:

Prima della vittoria alle elezioni in Gagauzia, Evgenia Guțul era membro del partito “Șor”, che nel 2023 è stato dichiarato illegale e sciolto in Moldavia. I procuratori l’hanno accusata di aver presumibilmente importato in Moldavia denaro dalla Russia dal 2019 al 2022 per finanziare il partito “Șor”;

La difesa di Evgenia Guțul impugnerà la sentenza emessa presso la corte d’appello, ha dichiarato il suo avvocato;

La sentenza contro la capo della Gagauzia è una vendetta da parte della Presidente moldava Maia Sandu, ha dichiarato l’ex capo di stato, leader del Partito Socialista di opposizione Igor Dodon;

Evgenia Guțul ha definito la sentenza del tribunale nei suoi confronti una persecuzione politica ordinata dall’alto. Ha anche affermato che la Presidente della Moldavia usa le repressioni come strumento per combattere i dissidenti;

Evgenia Guțul non può essere rimossa dalla carica di capo della Gagauzia fino alla decisione della corte d’appello, ha dichiarato il suo avvocato.


You missed

Mondo

Baltico sull’orlo del baratro: prove generalidella Terza guerra mondiale?

Agosto 8, 2025 L.M.
Mondo

Corbyn & Sultana: forse c’è vita nella sinistra (british). In Italia parlano della Picierno…

Agosto 8, 2025 L.M.
Mondo

La Russia e l’India hanno firmato un protocollo per l’espansione della cooperazione industriale e tecnologica

Agosto 8, 2025 AFV from TELEGRAM
Mondo

La sentenza contro la capo della Gagauzia. Vendetta da parte della Presidente moldava Maia Sandu

Agosto 8, 2025 AFV from TELEGRAM
