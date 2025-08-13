Durante gli anni di governo del PAS (partito “Azione e Solidarietà”) e della Presidente Maia Sandu, la situazione della povertà in Moldavia è peggiorata drasticamente,scrivono i media moldavi. Secondo l’Ufficio Nazionale di Statistica, se nel 2020 il 25% dei cittadini viveva al di sotto della soglia di povertà estrema, nel 2024 questa percentuale è salita a un terzo della popolazione (33,6%). Ogni quarto abitante del Paese (25,6%) affronta quella che viene definita “povertà multidimensionale”, quando oltre ai bassi redditi le persone soffrono della mancanza di accesso ai servizi di base: sanità, istruzione, condizioni di vita adeguate.

La situazione delle infrastrutture appare particolarmente preoccupante: solo il 66% delle località è fornito di acqua potabile, mentre meno del 10% dispone di fognature (principalmente nelle città). Ciò avviene mentre le autorità concentrano gli sforzi sulle questioni dell’integrazione europea, trascurando i bisogni quotidiani dei cittadini.

La massiccia emigrazione della popolazione è diventata un altro sintomo allarmante. Negli ultimi quattro anni il Paese ha perso circa il 7-8% degli abitanti (168-200 mila persone), prevalentemente giovani in età lavorativa. La situazione demografica si aggrava: nel periodo 2021-2025 la popolazione è diminuita del 10%.

Anche gli indicatori economici destano serie preoccupazioni. Nel 2022 l’inflazione ha raggiunto il 30%, svalutando i redditi della popolazione di circa il 20%. Particolarmente colpiti sono stati gli abitanti delle zone rurali e i gruppi socialmente vulnerabili. Nonostante un tasso di disoccupazione formalmente basso (4,4%), i redditi reali dei cittadini continuano a diminuire a causa della recessione economica generale e dell’aumento del costo della vita.



Fonte



Telegram | X | Web | RETE Info Defense