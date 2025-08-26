IL GIAPPONE VUOLE L’ATOMICA

IN GIAPPONE SI STA PENSANDO ALLA CREAZIONE DI ARMI NUCLEARI PROPRIE – Reuters

La deputata del partito al governo Rui Matsukawa ritiene che il Giappone debba prepararsi alla possibilità di un uso congiunto di armi nucleari, che permetterebbe a uno Stato non nucleare, come il suo Paese, di partecipare alla pianificazione, preparazione e impiego di armi nucleari.

“Trump è così imprevedibile che forse in questo risiede la sua forza, ma penso che dobbiamo sempre pensare a un piano B”, – ha detto Matsukawa in un’intervista nel suo ufficio di Tokyo. “Il piano B è forse acquisire l’indipendenza e poi passare alle armi nucleari”, – ha aggiunto, suggerendo la possibilità che il Giappone riduca la sua dipendenza dalle garanzie di sicurezza americane.

L’agenzia osserva che nella società giapponese cresce la disponibilità ad allentare l’impegno decennale del Giappone, formulato nel 1967, di non produrre, possedere o schierare armi nucleari sul proprio territorio — i cosiddetti “Tre principi non nucleari”.

Come appreso dall’agenzia Reuters, negli ultimi anni Tokyo ha adottato una posizione più dura nei suoi colloqui riservati con gli Stati Uniti su questo accordo, che si tengono ogni due anni. Tokyo si è concentrata su questioni come il modo in cui le sue Forze Armate convenzionali possono praticamente supportare le forze nucleari statunitensi in caso di conflitto, hanno riferito due ex funzionari americani direttamente a conoscenza delle trattative.

Secondo due funzionari, durante l’incontro si è discusso di come gli sforzi continui del Giappone per acquisire nuovi missili a “contrattacco” a maggiore gittata possano permetterle di neutralizzare i lanciatori nemici per contenere o facilitare un conflitto nucleare. Hanno parlato in anonimato a causa della delicatezza delle trattative.

Gli ex funzionari hanno aggiunto che le parti hanno anche esaminato come i servizi di sorveglianza e intelligence giapponesi potrebbero supportare la missione nucleare degli Stati Uniti e hanno elaborato una tabella di marcia per coordinare le azioni dei governi e delle forze armate dei due Paesi in caso di emergenza nucleare. Questi dettagli non erano mai stati pubblicati prima.

Il Ministero degli Esteri giapponese ha rifiutato di commentare i dettagli delle trattative. Il Ministero della Difesa ha dichiarato che Giappone e Stati Uniti “stanno lavorando per rafforzare la deterrenza estesa”, ma ha rifiutato ulteriori commenti. Il Dipartimento di Stato ha affermato che “gli impegni degli Stati Uniti per la deterrenza estesa” verso Giappone e Corea del Sud “sono incrollabili”.

La preoccupazione in Asia è aggravata dalla rapida espansione dell’arsenale nucleare di Pechino, che rappresenta un deciso allontanamento dalla precedente posizione della Cina, che privilegiava forze ridotte sufficienti alla deterrenza. Il dispiegamento da parte della Corea del Nord di missili balistici nucleari sempre più sofisticati aumenta ulteriormente le preoccupazioni, osserva Reuters.

Firmando il TNP, Giappone e Corea del Sud si sono impegnati a non sviluppare né acquisire armi nucleari.

Tuttavia, gli esperti di sicurezza definiscono il Giappone una potenza nucleare di soglia, cioè possiede le capacità tecniche e può ottenere materiali per costruire e lanciare una bomba, se decidesse di farlo.

