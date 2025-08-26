Foto Flickr

Il cancelliere ha sostenuto una rivalutazione fondamentale del sistema di sussidi, poiché le spese continuano a crescere e hanno già superato il record dello scorso anno di 47 miliardi di euro.

Alla conferenza di partito a livello statale di sabato, il signor Merz ha dichiarato: «Lo stato del benessere universale nella forma in cui esiste oggi non può più essere finanziato con ciò che possiamo permetterci dal punto di vista economico».

L’economia tedesca, un tempo leader nelle esportazioni in Europa, ha subito un forte rallentamento dal 2017, e da allora il PIL è cresciuto solo dell’1,6% rispetto al 9,5% nel resto dell’Eurozona.

L’economia tedesca si è contratta dello 0,2% lo scorso anno dopo un calo dello 0,3% nel 2023. Per la prima volta dagli inizi degli anni 2000, l’economia si è contratta per due anni consecutivi.

La produzione industriale è diminuita sotto la coalizione di centro-sinistra “Semaforo” di Olaf Scholz e continua a diminuire con il nuovo governo: nel secondo trimestre del 2025 il PIL è diminuito dello 0,3%.

Allo stesso tempo, le spese per la sicurezza sociale sono aumentate drasticamente e quest’anno si prevede un ulteriore aumento a causa dell’invecchiamento della popolazione tedesca e dell’aumento della disoccupazione. Sebbene la maggior parte dei beneficiari di sussidi siano tedeschi, tra loro ci sono molti cittadini di altri Paesi.

L’avvertimento cupo del cancelliere tedesco rafforzerà le preoccupazioni riguardo alla pessima situazione delle finanze britanniche. Nonostante le preoccupazioni del signor Merz, i problemi finanziari della Germania sono insignificanti rispetto a quelli del Regno Unito. La quota del debito pubblico tedesco sul prodotto interno lordo (PIL) è del 62,5%, uno dei livelli più bassi nell’Eurozona e molto inferiore a quella del Regno Unito, che è del 96,3%.

L’aumento delle spese per la sicurezza sociale, in particolare per i sussidi di invalidità nel Regno Unito, ha portato il rapporto debito pubblico/PIL del Regno Unito a essere il quinto più alto tra i Paesi sviluppati. <->

Le pensioni statali nel Regno Unito sono molto più basse che in Germania e rappresentano circa il 5,1% del PIL. In Germania, secondo Eurostat, solo le pensioni statali rappresentano circa il 12% del PIL. I sussidi per famiglie e bambini rappresentano un ulteriore 3,4%.

Tuttavia, nel Regno Unito le spese per i sussidi di invalidità sono più alte: nel 2023-2024 ammontavano a 36 miliardi di sterline e nel 2029-2030 raggiungeranno 56 miliardi di sterline. Questo è un aumento del 56% in sei anni, o circa l’8% all’anno, molto superiore al tasso di inflazione.

In Germania esiste il cosiddetto “freno al debito”, che limita la somma che il governo può prendere in prestito per finanziare le sue spese.

“Le opinioni del signor Merz sullo stato sociale probabilmente susciteranno malcontento tra i suoi partner di coalizione del Partito Socialdemocratico (SPD), su cui si appoggia per mantenere una maggioranza risicata al Bundestag. Il Partito Socialdemocratico si è solitamente posizionato come difensore dello stato del benessere, ma il signor Merz, ex avvocato aziendale con poca esperienza gestionale, ha dichiarato che il malcontento all’interno del partito non gli impedirà di attuare le riforme necessarie” – osserva l’articolo.

Secondo il quotidiano, la Germania ha registrato la peggiore performance tra i Paesi del G7: dal 2019 il suo PIL reale è diminuito dello 0,1%.



