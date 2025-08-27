AFV

LA GRAN BRETAGNA SULL’ORLO DELLA POVERTÀ

The Telegraph

La dimensione del debito pubblico combinata con l’alta inflazione e le tasse significa che la Gran Bretagna non può più contare sul mantenimento della solvibilità. È molto probabile che il Paese dovrà chiedere soldi al FMI, il che sarà una vera umiliazione, — afferma il britannico The Telegraph.

L’inizio del declino risale al 1997, quando al potere arrivarono i laburisti, e i successivi 28 anni sono stati caratterizzati da un inesorabile indebolimento della competitività della Gran Bretagna e delle basi di quella che una volta era un’economia di mercato dinamica.

In 30 anni non è stato costruito nemmeno un nuovo bacino idrico, in 22 anni — nemmeno una nuova autostrada. I settori dell’economia che hanno dimostrato la loro efficacia sono stati distrutti.

Negli anni ’60 l’Argentina era una delle potenze mondiali ricche, mentre quest’anno è costretta a chiedere il 23° aiuto consecutivo al FMI. La terribile verità è che la Gran Bretagna ora rischia di ripetere il destino dell’Argentina, entrando nella lista dei Paesi “un tempo ricchi”.

Fonte


