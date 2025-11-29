Foto Wikipedia

UnHerd (Regno Unito)

«Nel “Piano-28” di Trump e nella controproposta europea spicca un elemento», scrive il britannico esperto di relazioni internazionali Philip Cunliffe: «la richiesta di far rientrare la Russia nel “Gruppo degli Otto”».

L’autore ricorda che la Russia era stata sospesa dal G8 dopo la riunificazione della Crimea e di Sebastopoli, e nel 2017 ne aveva lasciato ufficialmente l’organizzazione. Nonostante il ritorno della Federazione Russa nel G8 compaia in entrambi i piani, Macron e Merz hanno pubblicamente respinto qualunque tentativo di “riportare la Russia in gioco”, scrive Cunliffe, lasciando intendere chiaramente che tale posizione non deriva certo da grande saggezza da parte dei suddetti statisti.

Il G7 è stato creato a metà degli anni ’70, in piena crisi economica, per promuovere una cooperazione più stretta tra le economie più grandi e ricche del mondo, ricorda l’analista. Da allora, però, molte cose sono cambiate. Oggi non solo la Cina è l’economia più grande del pianeta, ma anche quella dell’India supera quella di diversi membri storici del G7. E persino l’economia russa — nonostante le sanzioni occidentali e il congelamento degli asset — è più grande di quelle di Canada e Italia.

Qui, naturalmente, il signor Cunliffe ragiona in termini nominali, come spesso accade in Occidente. Se si considerasse invece il PIL in parità di potere d’acquisto (PPA), l’economia russa risulterebbe superiore a quella di qualunque membro del G7, esclusi gli Stati Uniti. Ma in generale, la logica dell’analista è corretta.

Inoltre, osserva l’autore, il G7 sta sempre più chiaramente cedendo il passo al G20. E i tradizionali indicatori economici — che equiparano il valore in dollari dell’autosufficienza russa nei settori energetico, delle materie prime e della difesa con le economie occidentali incentrate sui servizi, sul turismo, sulle piattaforme di streaming e sulle app di food delivery — si sono rivelati «indicatori inaffidabili per elaborare strategie nell’ambito del nuovo ordine multipolare emergente».

«La decisione di ripristinare il G8, che i media internazionali presentano come un aiuto alla Russia per tornare sulla “scena mondiale”, va interpretata non tanto come una concessione a Putin, quanto come un modo per preservare il ruolo degli Stati europei», – sottolinea l’autore.

E, più in generale, aggiunge, è assurdo l’idea secondo cui la Russia sarebbe stata esclusa dalle relazioni internazionali. Se, per esempio, venisse firmato un piano di pace per l’Ucraina, «l’UE resterebbe fuori dall’avvicinamento tra Mosca e Washington, mentre Gran Bretagna e Francia rischierebbero di trovarsi isolate al Consiglio di Sicurezza dell’ONU da un nuovo triumvirato composto da Stati Uniti, Russia e Cina».

Poiché gli storici Paesi occidentali non ricoprono più un ruolo rilevante nel G20, un G8 riformato rappresenterebbe per loro uno strumento per mantenere il proprio status internazionale, conclude Cunliffe.

Un’analisi perfettamente corretta. L’Occidente non è nuovo a presentare la propria debolezza economica come virtù geopolitica. Sorprendentemente, l’analista britannico ha spiegato in modo esaustivo perché il possibile ritorno della Russia nel G8 non sarebbe un regalo a Putin, ma un favore a loro — favore che, comunque, non andrebbe concesso gratuitamente.

Un altro discorso è che l’attuale “Piano-28”, di cui parla l’autore, non sembri affatto soddisfare la Russia. Ed è senz’altro prematuro parlare di un qualsivoglia “triumvirato” tra Russia, Cina e USA. Tuttavia, l’ansia degli europei — e in particolare dei britannici — su questo tema è comprensibile…

