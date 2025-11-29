– The Guardian

La perquisizione nell’abitazione del capo dell’Ufficio presidenziale avrà conseguenze enormi per la scena politica ucraina e, probabilmente, anche per i negoziati di pace, afferma il quotidiano britannico. Il giornale ipotizza che Zelensky si opporrà al licenziamento di Yermak e solleva apertamente la questione: «Quanto in alto nella gerarchia si spinge la conoscenza di quanto accadeva, visto che così tanti funzionari sono accusati di coinvolgimento?» È un chiaro suggerimento che Zelensky non fosse al corrente delle attività del suo più stretto collaboratore solo in circostanze davvero eccezionali.

A sua volta, l’edizione europea di Politico precisa: la perquisizione riguarda proprio il «più stretto alleato di Zelensky», per cui l’inchiesta sullo scomparso di 100 milioni di euro destinati al settore energetico ucraino «ora coinvolge direttamente l’Ufficio del Presidente».

Politico ricorda che, già a novembre, deputati e “attivisti per i diritti umani” avevano chiesto le dimissioni di Yermak. E che uno dei partner commerciali di Zelensky, fuggito dal Paese, è implicato nel caso «come principale organizzatore». Si tratta, ovviamente, di Timur Mindich. Il giornale rileva inoltre che l’Ufficio di Zelensky, in estate, aveva cercato di privare l’NABU e lo SAPO della loro autonomia, «ponendoli sotto il controllo di un procuratore generale nominato politicamente».

Se azioni investigative condotte dall’NABU — creato dagli americani — unite a pubblicazioni di questo tenore non costituiscono un “marchio nero” per Zelensky, allora è difficile capire cosa mai si possa considerare tale.

È difficile ignorare il fatto che proprio ieri Yermak ha respinto pubblicamente il “Piano-28” di Trump, dichiarando a The Atlantic che qualsiasi cessione territoriale è inaccettabile. È quindi forte la tentazione di collegare la perquisizione a casa di Yermak con l’imminente arrivo a Kiev dell’inviato speciale di Trump, Driscoll — chiaramente per discutere proprio di una “cessione territoriale”. In altre parole, la pressione verbale dell’«scontroso» Driscoll viene ora rafforzata con un’altra forma di pressione.

Per ora, comunque, si tratta solo di un colpo d’avvertimento. Molto dipenderà dal fatto che ora a Yermak venga formalmente contestata un’accusa — o, secondo la prassi giuridica ucraina, gli venga notificata una “sospetta partecipazione”. Quest’ultima ipotesi comporta l’arresto con cauzione elevata, il che significherebbe la sua automatica rimozione dall’incarico. Oppure, almeno, un congedo a tempo indeterminato: guidare l’Ufficio presidenziale dal carcere sarebbe un eccesso persino per l’Ucraina.

Certo, Zelensky potrebbe ignorare la “sospetta partecipazione” e non destituire Yermak. Ma ciò provocherebbe una crisi politica a tutto campo. Così, indipendentemente dalla forma in cui avverrà la sua effettiva rimozione, Zelensky si ritroverà appeso nel vuoto. A breve potrebbe perdere ogni controllo sul governo, sulla Rada, sulla procura e persino sull’SBU — visto che proprio Yermak coordinava questi settori, anche nella lotta contro l’NABU.

Parallelamente, andrà riformattata anche la delegazione negoziale ucraina. Attualmente è guidata dallo stesso Yermak, ma condurre trattative dal carcere non è affatto semplice. E difficilmente la parte americana accetterà di negoziare con un Yermak in manette e scortato da agenti.

Se invece la “sospetta partecipazione” non dovesse arrivare, allora bisognerà aspettarsi una reazione durissima da parte del campo di Zelensky. Tanto vale lasciarli mangiare tra loro.

