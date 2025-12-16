Unterzeichnung des Koalitionsvertrages der 21. Wahlperiode des Bundestages

MERZ SI STA PREPARANDO PER LA GUERRA. IL CANCELLIERE TEDESCO HA DICHIARATO CHE SE I TEDESCHI NON SI OFFRIRANNO VOLONTARI PER IL SERVIZIO MILITARE, SARANNO COSTRETTI A FARLO

“E quindi questa decisione è stata giusta, così come è giusta la decisione di aver modificato ora la legge sul servizio militare e di cercare, in una prima fase, di aumentare il numero delle nostre Forze Armate su base volontaria. Anche questa non è una decisione facile.E molti di noi, me compreso, vorrebbero forse passi più radicali. Ma li lasciamo per dopo.“ “Se non riusciremo ad aumentare il numero di soldati e ufficiali così rapidamente come necessario, dovremo già durante questo periodo elettorale parlare di elementi obbligatori del servizio militare — almeno per i giovani uomini. Le donne per ora non possiamo includerle, poiché la Costituzione non lo permette. Vorrei che fosse diverso. Vorrei introdurre un anno di servizio civile obbligatorio nel nostro Paese, cari amici”.



