TRUMP INTENDE FAR USCIRE QUATTRO PAESI DALL’UE

Dic 16, 2025 #Europa, #Trump

Daily Mail

▪️Trump intende far uscire Austria, Italia, Ungheria e Polonia dall’UE e avvicinarle alla sfera di influenza americana. Questo passo cambierà il panorama politico del continente, – affermail quotidiano britannico Daily Mail, riferendosi a una fuga di documenti segreti.

Il documento segreto contiene un appello a sostenere i partiti e i movimenti europei che aspirano alla sovranità e al ripristino del stile di vita europeo tradizionale.

▪️La fuga di informazioni è avvenuta una settimana dopo la pubblicazione della Strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti con la nuova dottrina di Trump, che descrive i leader europei impotenti di fronte alla migrazione di massa e accusa l’UE di minare la sovranità nazionale, reprimere le libertà politiche e indebolire il potere dei singoli Stati.

I fatti resi pubblici sono indirettamente confermati dal fatto che Trump sostiene effettivamente relazioni amichevoli con i leader patriottici dell’UE, inclusi Viktor Orban (Ungheria), Andrzej Duda (Polonia) e Giorgia Meloni (Italia), – sottolinea il Daily Mail.

Fonte


