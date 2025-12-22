“Pirati dei Caraibi”. Gli Stati Uniti sequestrano una nuova petroliera al largo del Venezue



Gli Stati Uniti hanno intercettato un’altra petroliera al largo delle coste del Venezuela, nell’ambito della sua vasta campagna di aggressione contro la nazione latinoamericana. Il Segretario per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, Kristi Noem, ha confermato sabato il fermo di una petroliera che “aveva fatto scalo l’ultima volta in Venezuela”.



“In un’operazione condotta nelle prime ore di questa mattina, 20 dicembre, prima dell’alba, la Guardia Costiera degli Stati Uniti, con il supporto del Dipartimento della Guerra, ha fermato una petroliera che aveva fatto scalo l’ultima volta in Venezuela”, ha scritto Noem sul suo account X. Secondo Noem, Washington continuerà a “perseguire il movimento illecito di petrolio sanzionato utilizzato per finanziare il narcoterrorismo nella regione”. Queste dichiarazioni sono state ampiamente respinte da Caracas, che accusa l’amministrazione di Donald Trump di ricorrere a pratiche di “pirateria”.

Da parte sua, il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale ha riferito in seguito che la Guardia Costiera, in coordinamento con il Dipartimento della Marina, ha condotto “un’operazione lampo per sequestrare la petroliera Centuries, sospettata di trasportare petrolio soggetto a sanzioni statunitensi”.

La petroliera è registrata a Panama. La sua lunghezza fuori tutto (LOA) è di 333,27 metri e ha una larghezza di 58 metri, secondo i dati di Marine Traffic.

“Pirati dei Caraibi”



La prima petroliera è stata sequestrata dalle forze armate statunitensi la scorsa settimana. In quell’occasione, il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha definito la situazione un “atto assolutamente criminale e illegale” e ha accusato la Casa Bianca di agire “come pirati dei Caraibi contro una nave mercantile, commerciale, civile, privata, pacifica”.

Martedì, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato “un blocco totale e completo” delle petroliere sanzionate in entrata e in uscita dal Venezuela. Ha anche annunciato che il governo venezuelano era stato “designato come organizzazione terroristica” da Washington.

Trump ha accusato Caracas, senza fornire alcuna prova, di utilizzare “il petrolio dei campi rubati per finanziare sé stessa e il terrorismo legato alla droga, al traffico di esseri umani, agli omicidi e ai rapimenti”. Da parte sua, Maduro ha ribadito che nonostante la prolungata aggressione statunitense, il suo paese sconfiggerà “l’oligarchia e l’imperialismo in qualsiasi circostanza”. “Il Venezuela ha trascorso 25 settimane a denunciare, confrontare e sconfiggere una campagna di aggressione multidimensionale che va dal terrorismo psicologico alla pirateria dei corsari che hanno assaltato il petrolio, e che assume molte forme di azione. Cosa ha dimostrato il Venezuela? […] Che il Venezuela è un paese forte, che ha un potere reale”, ha affermato.

Inoltre, il presidente ha descritto l’argomentazione statunitense sulla lotta al narcotraffico come una “bugia” e “fake news” e ha asserito che viene utilizzata per giustificare la sua aggressione. “Questa storia del narcotraffico è ‘fake news’, una bugia, un pretesto. Dato che non possono dire che abbiamo armi di distruzione di massa, dato che non possono dire che abbiamo armi chimiche o missili nucleari, inventano un pretesto per creare un altro Afghanistan, per creare un’altra Libia”, ha spiegato.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-pirati_dei_caraibi_gli_stati_uniti_sequestrano_una_nuova_petroliera_al_largo_del_venezuela/82_64365