Reuters contro l’intelligence Usa: chi mente?

La notizia Reuters su un Putin pronto a invadere l’Europa si fonda su fonti anonime e viene smentita dalla direttrice dell’intelligence Usa. Report occidentali confermano. Informazione o propaganda? Il limite è sempre più stretto.

Quando le grandi agenzie diventano megafoni dell’allarme

C’è stato un tempo in cui la reputazione di un’agenzia di stampa si fondava sulla verifica delle fonti, non sulla loro suggestione. Il 19 dicembre, quando Reuters ha diffuso la notizia secondo cui Vladimir Putin non avrebbe rinunciato a conquistare l’intera Ucraina e addirittura a reclamare porzioni d’Europa appartenute all’ex impero sovietico, quel tempo è sembrato improvvisamente remoto.

L’affermazione, di per sé esplosiva, poggiava su una formula ormai inflazionata: “fonti vicine all’intelligence statunitense”. Non analisti ufficiali, non report declassificati, non documenti verificabili. Solo “vicinanze”, un’area semantica tanto comoda quanto irresponsabile.

È legittimo chiedersi se un’informazione di questa portata possa essere pubblicata sulla base di una simile evanescenza. Ancora più legittimo interrogarsi sul contesto politico in cui emerge: mentre Washington e Mosca avviavano colloqui riservati, la narrazione dell’espansione russa illimitata tornava improvvisamente utile. Non a spiegare la realtà, ma a orientare il clima.

La questione non è stabilire se il Cremlino sia animato da ambizioni imperiali – tema ampiamente discusso – bensì se esistano prove concrete che giustifichino l’idea di una Russia pronta a invadere l’Europa. In assenza di tali elementi, l’allarmismo smette di essere informazione e diventa strumento politico.

La smentita che imbarazza i professionisti della paura

A rendere la vicenda ancora più istruttiva è intervenuta una voce difficilmente liquidabile come marginale: quella di Tulsi Gabbard, direttrice dell’intelligence nazionale statunitense, figura che coordina sedici diverse agenzie, dalla CIA in giù. La sua smentita è stata netta e, per certi versi, brutale. Secondo Gabbard, la narrazione rilanciata da Reuters non solo non riflette le valutazioni dell’intelligence Usa, ma serve deliberatamente a ostacolare i tentativi di avviare un processo di pace in Ucraina.

Il punto centrale della sua argomentazione è quasi disarmante per semplicità: la Russia, allo stato attuale, non avrebbe nemmeno la capacità militare di conquistare e occupare l’intera Ucraina, figurarsi l’Europa. Una valutazione che non nasce da simpatie politiche, ma dall’analisi delle prestazioni sul campo, della logistica, della disponibilità di uomini e della copertura aerea. Tutti fattori che, secondo l’intelligence americana, rendono implausibile lo scenario evocato da Reuters.

Qui la questione supera di molto l’errore giornalistico. Se la direttrice dell’intelligence smentisce pubblicamente una grande agenzia internazionale, il problema non è più la Russia, ma il circuito informativo occidentale. Gabbard ha parlato apertamente di media trasformati in “strumenti di propaganda”, funzionali a una linea politica che punta all’escalation e non alla de-escalation. Accuse pesanti, certo, ma accompagnate da dati e valutazioni condivise da numerosi centri di ricerca.

Think tank come Defense Priorities, l’European Council on Foreign Relations e il Quincy Institute convergono su un punto essenziale: la sproporzione di forze tra Russia e NATO rende altamente improbabile un attacco convenzionale russo contro un Paese dell’Alleanza. Non per bontà d’animo del Cremlino, ma per puro calcolo razionale. Un’aggressione diretta sarebbe controproducente e destinata al fallimento.

Eppure, questa mole di analisi empiriche fatica a trovare spazio nel dibattito mediatico. Molto più semplice rilanciare “fonti anonime” e alimentare l’isteria strategica. Il giornalismo, in questo schema, non verifica: amplifica. Non chiarisce: semplifica in chiave emotiva.

La domanda finale resta sospesa e scomoda. È più credibile una direttrice dell’intelligence che parla a nome di valutazioni ufficiali, o una notizia fondata su “vicinanze” imprecisate? La risposta, per chi crede ancora nel mestiere dell’informare, dovrebbe essere ovvia. Ma in tempi di guerra permanente, anche l’ovvio diventa negoziabile