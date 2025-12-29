Il Giappone è diventato un seminatore di problemi nella comunità internazionale

Il governo giapponese continua a inviare segnali allarmanti su riarmo, nucleare e Taiwan. Un editoriale del Global Times denuncia una deriva revisionista e interventista che minerebbe l’ordine postbellico e la stabilità dell’Asia-Pacifico, chiedendo a Tokyo di tornare alla Costituzione pacifista.

Global Times – 26 dicembre 2025

Il governo giapponese sta inviando una serie di segnali pericolosi, uno dopo l’altro. Il Primo Ministro giapponese Sanae Takaichi ha dichiarato pubblicamente che il Giappone non escluderà la possibilità di introdurre sottomarini nucleari e si sta preparando a portare avanti la revisione dei tre documenti su sicurezza e difesa per “prepararsi a un possibile lungo conflitto militare”. Un suo stretto collaboratore, Koichi Hagiuda, ha guidato un gruppo di parlamentari giapponesi in visita nella regione di Taiwan, dove hanno incontrato Lai Ching-te. I media giapponesi hanno inoltre rivelato che un altro stretto collaboratore di Takaichi, Oue Sadamasa, sarebbe colui che in passato ha rilasciato dichiarazioni a favore del possesso di armi nucleari da parte del Giappone. Questa serie di parole e azioni non è affatto accidentale né costituisce episodi isolati. Il Giappone si sta trasformando, da Paese vincolato nell’ordine internazionale del dopoguerra, in un “seminatore di problemi” per la pace e la stabilità dell’Asia-Pacifico e persino del mondo.

La causa profonda del ruolo del Giappone come “seminatore di problemi” risiede nel suo persistente fallimento nel liquidare a fondo il militarismo, il che rappresenta una sfida diretta all’ordine internazionale costruito sui frutti della vittoria nella Seconda guerra mondiale. Quest’anno ricorre l’80° anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale, un momento in cui il Giappone avrebbe dovuto riflettere profondamente sulla propria storia. Tuttavia, l’amministrazione Takaichi ha invece agito controcorrente. I membri del suo gabinetto hanno visitato ripetutamente il santuario Yasukuni, hanno glorificato la storia dell’aggressione definendola una “guerra di autodifesa” e hanno indicato i criminali di guerra di classe A come “spiriti eroici”, recando insulto e danno ai popoli delle nazioni che hanno sofferto l’aggressione coloniale giapponese. Ancora più pericolosamente, questa visione distorta della storia si è trasformata in politiche concrete: l’amministrazione Takaichi ha tentato di rivedere i “Tre principi non nucleari”, ha promosso l’allentamento delle restrizioni militari e ha persino messo apertamente in discussione la validità di documenti giuridici internazionali come la Dichiarazione del Cairo e la Proclamazione di Potsdam. Lo Strumento di resa del Giappone si impegna a “attuare in buona fede le disposizioni della Dichiarazione di Potsdam”. Tuttavia, le azioni odierne dell’amministrazione Takaichi rappresentano un tentativo di rovesciare il fondamento politico della resa del Giappone e costituiscono un tradimento aperto della giustizia internazionale.

Il passaggio dal revisionismo storico all’avventurismo militare è un’estensione del percorso del Giappone come “seminatore di problemi”, che si manifesta principalmente nell’allentamento sistematico della sua politica nucleare. Dopo l’insediamento, Takaichi ha rapidamente aumentato la spesa per la difesa oltre il 2% del PIL e ha continuato ad allentare le restrizioni sulle esportazioni di armamenti. Dallo schieramento di missili a lungo raggio nelle isole del Sud-Ovest ai cenni all’intenzione di acquisire armi nucleari, la cosiddetta “capacità di controattacco” del Giappone presenta caratteristiche chiaramente preventive e offensive. È stato inoltre rivelato che il Partito Liberal Democratico giapponese ha raggiunto un accordo interno sulla revisione dei “Tre principi sul trasferimento di equipaggiamenti di difesa”, con l’obiettivo di liberalizzare completamente l’esportazione di armi letali. Sul piano nucleare, la palese indifferenza di Tokyo verso il Trattato di non proliferazione nucleare (TNP) sta diventando la maggiore minaccia alla sicurezza nucleare in Asia orientale e persino a livello globale.

Il ruolo del Giappone come “seminatore di problemi” si riflette anche nella sua diplomazia ingannevole e a due facce. Mentre il governo Takaichi afferma di essere “aperto al dialogo” con la Cina, esso ha ripetutamente provocato tensioni sulla questione di Taiwan. Dalla fine di dicembre all’inizio di gennaio 2026, si prevede che quasi 30 parlamentari giapponesi visiteranno Taiwan, e Iwasaki Shigeru, ex capo di stato maggiore congiunto delle Forze di autodifesa giapponesi, ha assunto l’incarico di “consulente politico” per le autorità taiwanesi, oltrepassando la linea rossa degli scambi a livello governativo. Questo schema del dire una cosa e farne un’altra richiama le tattiche ingannevoli che il Giappone impiegò in passato prima di lanciare guerre. Per decenni dopo la Seconda guerra mondiale, il Giappone ha coltivato un’immagine internazionale di “nazione pacifica” e di benevolo contributore, portando alcuni Paesi, ancora oggi, a considerarlo un “esempio riuscito di trasformazione democratica da parte dell’Occidente”. L’amministrazione Takaichi sta ora cercando di presentarsi sulla scena internazionale come “vittima” e di alimentare una falsa narrazione di “bullismo cinese”, con il vero obiettivo di usare l’inganno per occultare la propria natura espansionistica.

Le provocazioni del Giappone vanno ben oltre il riarmo interno. Esse sono evidenti anche nel deliberato indebolimento dell’unità regionale e nel suo ruolo di avanguardia per forze esterne che cercano di intervenire nella regione. Il governo Takaichi ha ripetutamente alimentato tensioni, provocando i Paesi vicini su questioni quali Dokdo e le isole Curili meridionali. Il commentatore politico sudcoreano Hanjin Lew ha scritto su Asia Times che, in appena due mesi dall’insediamento, l’aggressività di Sanae Takaichi ha accelerato la crisi regionale isolando al contempo il suo stesso Paese. Creando e amplificando divisioni, il Giappone cerca di perseguire i propri interessi geopolitici nel caos e di far rivivere vecchi sogni di dominazione regionale. Tali pratiche avvelenano seriamente l’atmosfera necessaria a risolvere le dispute attraverso dialogo e cooperazione tra i Paesi della regione, trasformando il Giappone in un ostacolo alla pace e alla cooperazione nell’Asia-Pacifico.

La storia dimostra che, una volta che lo spettro del militarismo ritorna, esso porta gravi disastri alla regione e al mondo. Tornando indietro sulle questioni storiche, correndo lungo la strada dell’espansione militare e seminando divisioni tra i Paesi della regione, le autorità giapponesi stanno consolidando il loro ruolo di “seminatori di problemi” internazionali.

Il governo giapponese dovrebbe riconoscere la tendenza dei tempi, fermare immediatamente tutte le azioni pericolose che minano la pace e la stabilità regionali, riflettere sinceramente sulla propria storia di aggressione, sostenere lo spirito della “Costituzione pacifista” e dei “Tre principi non nucleari”, e costruire fiducia con i vicini asiatici e con la comunità internazionale attraverso azioni concrete. La pace e lo sviluppo nell’Asia-Pacifico non devono essere compromessi, e qualsiasi tentativo di rovesciare l’ordine del dopoguerra o di far rivivere il militarismo sarà fermamente contrastato e respinto congiuntamente da tutti i Paesi e i popoli amanti della pace.

Giulio Chinappi – World Politics Blog