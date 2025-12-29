AFV

Kupiansk militari russi riprendono l’iniziativa

Dic 29, 2025 #Kupiansk, #Ucraina

I militari russi riprendono l’iniziativa, respingendo il contrattacco delle forze ucraine a Kupiansk.

Le unità delle forze ucraine, avanzando rapidamente con piccole squadre d’assalto nell’area edificata a più piani, si sono imbattute nello stesso problema che le forze armate russe avevano incontrato durante l’occupazione della città.

Non riescono a organizzare rapidamente una difesa senza essere notati.

I costruttori sfortunati vengono rapidamente presi di mira dall’artiglieria e dall’aviazione russa. L’impossibilità di consolidare le posizioni annulla in parte il successo delle forze ucraine.

I militari russi sono riusciti a rompere l’accerchiamento intorno ai complessi di conserve lattiero-casearie e zuccherifici, nella zona di via Sidorenko e nel sud-ovest della città.

Le squadre d’assalto disorganizzate delle forze ucraine sono ancora presenti qui, ma ora è possibile migliorare la posizione e il rifornimento dei soldati russi nelle posizioni in queste parti di Kupiansk, nella regione di Kharkiv.

