NELLA NOTTE DEL 29 DICEMBRE KIEV HA LANCIATO UN ATTACCO CON DRONI CONTRO LA RESIDENZA PRESIDENZIALE RUSSA NELLA REGIONE DI NOVGOROD – il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov.



I punti principali:

Nella notte tra domenica e lunedì, Kiev ha compiuto un attacco terroristico contro la residenza del Presidente della Russia nella regione di Novgorod, utilizzando 91 droni d’attacco. Le forze di difesa aerea hanno intercettato e distrutto tutti i droni diretti contro la residenza;

Non sono state segnalate vittime né danni materiali in seguito all’attacco con droni di Kiev contro la residenza presidenziale russa;

La Federazione Russa non intende ritirarsi dal processo negoziale dopo l’attacco delle forze armate ucraine alla residenza presidenziale;

La posizione negoziale della Russia sarà rivalutata, tenendo conto del fatto che il regime di Kiev ha ormai abbracciato apertamente una politica di terrorismo di Stato;

Gli obiettivi e il momento del contrattacco russo dopo l’attacco alla residenza di Putin sono già stati stabiliti.