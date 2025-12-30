AFV

Attacco con droni alla residenza presidenziale russa: Mosca annuncia risposta durissima

Dic 30, 2025 #Russia, #Ucraina

NELLA NOTTE DEL 29 DICEMBRE KIEV HA LANCIATO UN ATTACCO CON DRONI CONTRO LA RESIDENZA PRESIDENZIALE RUSSA NELLA REGIONE DI NOVGOROD –  il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov.

I punti principali:

Nella notte tra domenica e lunedì, Kiev ha compiuto un attacco terroristico contro la residenza del Presidente della Russia nella regione di Novgorod, utilizzando 91 droni d’attacco. Le forze di difesa aerea hanno intercettato e distrutto tutti i droni diretti contro la residenza;

Non sono state segnalate vittime né danni materiali in seguito all’attacco con droni di Kiev contro la residenza presidenziale russa;

La Federazione Russa non intende ritirarsi dal processo negoziale dopo l’attacco delle forze armate ucraine alla residenza presidenziale;

La posizione negoziale della Russia sarà rivalutata, tenendo conto del fatto che il regime di Kiev ha ormai abbracciato apertamente una politica di terrorismo di Stato;

Gli obiettivi e il momento del contrattacco russo dopo l’attacco alla residenza di Putin sono già stati stabiliti.


