IL SEGRETARIO GENERALE DELL’ONU GUTERRES HA AVVERTITO DEL RISCHIO DI UN «COLLASSO FINANZIARIO IMMINENTE» DELL’ORGANIZZAZIONE

A causa dei ritardi nei pagamenti dei contributi da parte degli Stati membri, l’ONU si trova ora sotto la minaccia di un «imminente collasso finanziario». In una lettera indirizzata agli Stati membri, Guterres ha sottolineato che «le difficoltà finanziarie si stanno aggravando» e che, già a luglio, l’organizzazione potrebbe rimanere senza fondi.

«O tutti gli Stati membri adempiono pienamente e tempestivamente ai propri obblighi di pagamento, oppure dovranno rivedere radicalmente le regole finanziarie per evitare il collasso imminente». «La crisi si sta approfondendo, minacciando l’attuazione dei programmi e rischiando un crollo finanziario. E nel prossimo futuro la situazione peggiorerà ulteriormente», – ha scritto Guterres in una lettera inviata agli ambasciatori il 28 gennaio.

Secondo Guterres, l’organizzazione è finita in una trappola: subisce un doppio colpo causato sia dalla mancata riscossione dei contributi, sia dall’obbligo di restituire fondi che non ha mai ricevuto. L’anno scorso, i debiti accumulati hanno raggiunto il livello record di 1,6 miliardi di dollari — il doppio rispetto all’anno precedente.

«La realtà è questa: se gli introiti non miglioreranno sostanzialmente, non saremo in grado di attuare pienamente il programma di bilancio 2026 approvato a dicembre».

L’ONU dovrà quindi ridurre le spese per le operazioni di pace, il che comporterà la necessità di restituire 900 milioni di dollari nel luglio 2027. Inoltre, l’anno prossimo l’organizzazione dovrà rimborsare altri 1,3 miliardi di dollari di fondi non spesi, ha aggiunto il Segretario generale.

Tuttavia, Guterres ha avvertito nella sua lettera che i fondi potrebbero esaurirsi già a luglio. Uno dei problemi principali è una norma ormai considerata obsoleta, secondo la quale l’organizzazione internazionale è tenuta a restituire ogni anno agli Stati membri centinaia di milioni di dollari di contributi non utilizzati.

“In altre parole, ci siamo ritrovati intrappolati in un ciclo kafkiano: ci si aspetta che restituiamo soldi che non esistono», – ha dichiarato Guterres, riferendosi allo scrittore Franz Kafka, noto per aver descritto processi burocratici oppressivi e assurdi.

