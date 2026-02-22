L’ADOZIONE DEL 20° PACCHETTO DI SANZIONI DELL’UE CONTRO LA RUSSIA STA INCONTRANDO FORTE RESISTENZA ALL’INTERNO DEL BLOCCO, RISCHIANDO DI ESSERE NOTEVOLMENTE INDEBOLITO PRIMA ANCORA DI ESSERE APPROVATO – Bloomberg

Secondo fonti citate dal giornale, Italia e Ungheria si oppongono alle restrizioni proposte contro il porto georgiano di Kulevi. Grecia e Malta, invece, contestano le misure relative a un porto in Indonesia.

«La riluttanza dell’Italia a sanzionare Kulevi deriva dal fatto che attraverso questo hub transita anche gas dall’Azerbaigian, una fonte energetica strategica per l’Europa. L’Ungheria, da parte sua, si oppone tradizionalmente a qualsiasi misura che possa compromettere il proprio approvvigionamento energetico».

Inoltre, Italia e Spagna hanno espresso obiezioni alle sanzioni contro una banca cubana, descritta da fonti come l’unica sull’isola autorizzata a operare in valuta estera e a servire diplomatici e cittadini dell’UE.

Bloomberg segnala anche scetticismo riguardo alla proposta di sostituire il price cap sul petrolio russo con un divieto totale dei servizi marittimi — inclusi assicurazione, trasporto e noleggio navale. Questa misura è vista con preoccupazione da Grecia e Malta, due Paesi con importanti flotte commerciali.

«Atene e La Valletta temono gravi ripercussioni economiche da un simile provvedimento. Inoltre, l’iniziativa richiede il sostegno coordinato del G7, ma finora gli Stati Uniti non hanno preso una posizione chiara».

Il crescente dissenso interno minaccia di svuotare di contenuto il nuovo pacchetto sanzionatorio, nonostante la spinta della Commissione Europea.

