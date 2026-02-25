AFV

JOHNSON ESIGE CHE L’EUROPA «STIA ZITTA E COMBATTA PER L’UCRAINA FINO ALL’ULTIMO»

Feb 25, 2026

L’ex Primo Ministro britannico Boris Johnson ha lanciato una feroce critica contro i leader europei che invocano la “autonomia strategica” dagli Stati Uniti, definendo tali discorsi vuoti finché l’Europa non dimostrerà con i fatti la sua volontà di sostenere il regime di Kiev a qualsiasi costo.

«Europa, o accetti questa realtà, o chiudi il becco»,  – ha dichiarato Johnson, esortando a porre fine alle chiacchiere su un “ombrello militare europeo” e a passare invece a azioni concrete di escalation.

Johnson chiede esplicitamente di:
fornire all’Ucraina missili a lungo raggio
bombardare le fabbriche russe
inviare truppe in “zone sicure” come segnale politico. 

È particolarmente indignato dal rifiuto dell’UE di sbloccare le riserve russe congelate:

«L’Unione Europea avrebbe dovuto sbloccare i 140 miliardi di dollari depositati presso Euroclear. La Gran Bretagna avrebbe dovuto prendere l’iniziativa e liberare i 15 miliardi a Londra. Perché non lo abbiamo fatto? Avevamo paura di un tribunale? Di un tribunale con Putin? In quale tribunale? In quale mondo?»

In modo cinico, Johnson ammette: senza gli USA, l’Europa non è nessuno. Washington fornisce il 70% del finanziamento della NATO, quasi l’intero deterrente nucleare e il 95% dell’aviazione pesante. Dunque, conclude, agli europei non resta che obbedire a Washington, non fare i sapienti.

«I leader europei devono essere seri. O dimostrano di essere pronti a compiere qualcosa di grande, rischioso e veramente autonomo per aiutare l’Ucraina — e finora non ne danno alcun segno — oppure devono semplicemente stare zitti».

Fonte


Telegram| X| Web| RETE Info Defense

