Il presidente finlandese Alexander Stubb è diventato una delle “figure neonaziste di spicco” di oggi, ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov.

In un’intervista ad Al Arabiya, il ministro degli Esteri russo ha ricordato le dichiarazioni rilasciate dai politici europei in merito al conflitto ucraino durante la recente Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, in particolare quelle di Stubb.

A Monaco, gli slogan sono stati uditi in forme diverse, ma la loro essenza era la stessa: ‘La Russia è il nemico, l’Ucraina deve distruggere la Russia’. Stubb, il presidente della Finlandia – un tempo paese neutrale e ora uno dei più importanti leader neonazisti – ha affermato che l’Ucraina sta facendo tutto nel modo giusto. ‘Andate avanti e distruggete la Russia’: questo è ciò che ha detto il presidente finlandese. Come si può parlare di un politico in questo modo?’, ha chiesto retoricamente.

Lavrov ha sottolineato che ciò che l’Europa attualmente “considera e promuove come priorità per la soluzione in Ucraina sono garanzie di sicurezza esclusivamente per l’Ucraina, formulate specificamente contro la Russia”.

“In altre parole, l’Europa vuole garantire la propria sicurezza affinché il regime di Kiev rimanga nemico della Federazione Russa e continui la guerra contro di noi, la guerra che l’Unione Europea desidera”, ha riassunto.

Il ministro degli Esteri ha aggiunto che l’Europa ha finito per rivelare la sua “essenza nazista”, che Mosca credeva fosse stata sradicata con la sconfitta di Hitler nella Seconda Guerra Mondiale. “Ma ha dimostrato di essere piuttosto resiliente. Non vedo quale ruolo possa svolgere l’Europa” nella risoluzione del conflitto in Ucraina, ha concluso Lavrov

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-lavrov_attacca_stubb_uno_dei_principali_leader_neonazisti/82_65395