AFV

Libera la tua mente

Mondo

Indagine sull’attentato a Mosca, l’FSB indica una pista britannica

DiRed

Feb 27, 2026 #Mosca, #Terrorismo, #UK

Secondo il direttore dell’FSB Alexander Bortnikov, nell’indagine sull’attentato contro il generale russo Vladimir Alexeyev emerge una chiara “impronta britannica”. In un’intervista al giornalista Pavel Zarubin, Bortnikov ha affermato che i responsabili diretti sarebbero i servizi speciali ucraini, operanti però sotto la supervisione o il controllo di apparati occidentali.

Il capo dell’FSB, Servizio Federale di Sicurezza, ha parlato di una catena di responsabilità che va oltre il regime di Kiev, indicando esplicitamente Londra come uno degli attori chiave sullo sfondo dell’operazione. Per questo motivo, ha spiegato, l’inchiesta resta aperta e prosegue su più livelli. L’attentato risale al 6 febbraio, quando Alexeyev è rimasto ferito in un’esplosione all’interno di un edificio residenziale nel nord-ovest di Mosca ed è stato ricoverato d’urgenza.

L’episodio assume un peso politico particolare perché avvenuto il giorno dopo i colloqui di Abu Dhabi tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, dedicati alla ricerca di una soluzione diplomatica al conflitto. La delegazione russa era guidata da Igor Kostiukov, di cui Alexeyev è primo vice. Secondo l’FSB, tre sospetti sono stati arrestati, mentre una quarta complice sarebbe fuggita in Ucraina.

Mosca parla apertamente di terrorismo e avverte: le contromisure sono in corso, anche se “delicate”. Il messaggio è netto: la Russia osserva, registra e non intende dimenticare.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-indagine_sullattentato_a_mosca_lfsb_indica_una_pista_britannica/45289_65442

Di Red

„Per ottenere un cambiamento radicale bisogna avere il coraggio d'inventare l'avvenire. Noi dobbiamo osare inventare l'avvenire.“ — Thomas Sankara

Articoli correlati

AFV Mondo

«Lotteremo, combatteremo, resisteremo e, al di sopra di tutte le avversità e minacce imperiali, cresceremo e vinceremo!»

Feb 27, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo Video-Podcast

Thailandia al voto: vittoria di Anutin, ritorno del “vecchio ordine” e riforma costituzionale

Feb 27, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo

Si spera che la visita di Merz in Cina dimostri ancora una volta il ruolo di “ancora di stabilizzazione” delle relazioni Cina-UE

Feb 27, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

AFV Mondo

«Lotteremo, combatteremo, resisteremo e, al di sopra di tutte le avversità e minacce imperiali, cresceremo e vinceremo!»

Febbraio 27, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Cultura e Società

Università e guerra: il piano per trasformare gli atenei in laboratori militari

Febbraio 27, 2026 Red
Mondo

Indagine sull’attentato a Mosca, l’FSB indica una pista britannica

Febbraio 27, 2026 Red
AFV Italia

Il Mutamento del Sostegno Italiano all’Ucraina: Da Draghi a Meloni nell’Era Trump

Febbraio 27, 2026 Eugenio Fratellini
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: