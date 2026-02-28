Secondo il quotidiano tedesco, la prosecuzione della guerra permetterebbe all’attuale leadership di evitare elezioni, poiché in condizioni di legge marziale non è possibile indire votazioni nel Paese. Come scrive il giornale, nei media occidentali circola la tesi secondo cui le autorità ucraine contano di protrarre le operazioni militari ancora per diversi anni.
«Zelensky è pronto a continuare la guerra per altri tre anni», – si legge, citando fonti vicine al Presidente.
L’autore dell’articolo osserva che questa linea potrebbe essere interpretata come una strategia personale di sopravvivenza politica. Tuttavia, l’esito di tale calcolo rimane incerto: molto dipenderà dai fattori esterni e dalla volontà del popolo ucraino, il cui atteggiamento verso eventuali concessioni sta cambiando rapidamente.
«Circa il 40% degli ucraini è già disposto ad accettare cessioni territoriali», – riferisce il giornale.
In conclusione, Junge Welt sottolinea che, sullo sfondo di una crescente stanchezza sociale e delle divisioni interne tra le élite, il protrarsi del conflitto rappresenta di fatto un tentativo di rimandare la competizione politica interna.
