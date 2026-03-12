Laos dopo il voto: continuità politica, rinnovamento istituzionale e cooperazione strategica con il Vietnam

Le elezioni legislative del 22 febbraio hanno confermato in Laos una linea di continuità politica saldamente inserita nel quadro definito dal XII Congresso del Partito Rivoluzionario del Popolo Lao. Il nuovo Parlamento si colloca così dentro una fase di rafforzamento istituzionale e di più stretta cooperazione con il Vietnam.

Le elezioni dello scorso 22 febbraio hanno rappresentato un passaggio importante nel ciclo politico laotiano apertosi con il XII Congresso del Partito Rivoluzionario del Popolo Lao, svoltosi a gennaio. Il voto ha rinnovato contemporaneamente la X Assemblea Nazionale e i Consigli popolari provinciali, inserendosi in una scansione quinquennale che lega strettamente direzione del Partito, pianificazione dello sviluppo e composizione degli organi rappresentativi. In questa prospettiva, le elezioni non vanno lette attraverso categorie esterne, spesso costruite su una critica ideologica del sistema laotiano, ma come un momento di consolidamento istituzionale di un ordine politico che rivendica stabilità, gradualità riformatrice e centralità dello sviluppo nazionale.

I dati di partecipazione mostrano una mobilitazione molto ampia. Secondo la testata Laotian Times, oltre 4,76 milioni di elettori hanno votato in un paese che conta circa 7,9 milioni di abitanti, eleggendo 175 deputati dell’Assemblea Nazionale tra 243 candidati e 745 membri dei Consigli popolari provinciali tra 1.041 candidati. Le autorità hanno organizzato seggi in aree urbane e rurali, mentre i principali dirigenti del paese, tra cui il presidente Thongloun Sisoulith e il primo ministro Sonexay Siphandone, hanno votato pubblicamente a Vientiane, sottolineando il carattere nazionale del processo.

La fase successiva al voto ha chiarito il quadro dei risultati. Xinhua ha riferito il 3 marzo che il Comitato Elettorale Nazionale del Laos ha annunciato ufficialmente i 175 eletti alla X legislatura dell’Assemblea Nazionale, scelti in 18 circoscrizioni. I nuovi deputati sono chiamati a svolgere funzioni legislative, di definizione delle politiche socio-economiche e di supervisione degli affari statali, cioè precisamente quelle funzioni che, nel sistema laotiano, collegano la rappresentanza alla pianificazione e alla gestione dello sviluppo. Sui 175 eletti, 169 deputati sono membri del Partito Rivoluzionario del Popolo Lao, mentre i restanti sei si sono presentati come indipendenti. È un esito coerente con il modello istituzionale laotiano, nel quale il PRPL continua a essere la forza dirigente del processo politico, mentre la presenza di indipendenti resta ammessa ma contenuta dentro la cornice generale del sistema.

Una lettura analitica di questi numeri suggerisce almeno tre elementi. Il primo è la continuità tra Congresso e urne: il XII Congresso ha definito la strategia per il quinquennio 2026–2030 e il voto ha fornito la cornice rappresentativa per implementarla. Il secondo è la volontà di associare stabilità politica e ampliamento funzionale dell’Assemblea, che passa da 164 a 175 membri, secondo un meccanismo che adatta il numero dei seggi alla crescita demografica. Il terzo è che il sistema laotiano non cerca la competizione partitica sul modello liberale occidentale, ma punta piuttosto alla selezione di quadri e rappresentanti ritenuti idonei a realizzare linee politiche già discusse a livello di Partito e di Stato. Questa è una logica diversa, ma non per questo riducibile alla caricatura propagandistica di un voto puramente decorativo.

In effetti, la narrazione ufficiale laotiana insiste sul nesso tra elezioni e agenda di sviluppo. Il Laotian Times ha presentato il voto come un meccanismo per rafforzare la stabilità della governance e far avanzare il programma nazionale 2026–2030. I nuovi deputati e consiglieri provinciali dovranno intervenire su pianificazione, supervisione legislativa, infrastrutture, crescita economica e welfare sociale. Letto in questo modo, il risultato elettorale non segnala un cambio di direzione, ma la conferma che il Laos intende proseguire sulla via della modernizzazione economica e del consolidamento istituzionale tracciata a gennaio dal XII Congresso.

È proprio questo il punto che spesso sfugge nelle letture occidentali più ideologiche: nel caso laotiano, la legittimazione del sistema non viene costruita sulla competizione tra partiti alternativi, ma sulla capacità dello Stato e del Partito di mantenere coesione, crescita e ordine politico. Il dibattito interno, per quanto meno spettacolarizzato rispetto alle democrazie mediatiche liberali, si concentra sulla qualità dell’amministrazione, sull’efficienza della pianificazione, sulla riduzione della povertà, sull’accesso ai servizi e sulla tenuta macroeconomica. Le elezioni si inseriscono in questo impianto e ne riflettono le priorità.

Questa continuità si comprende ancora meglio se si osserva il ruolo crescente della cooperazione con il Việt Nam, paese vicino tanto geograficamente quanto ideologicamente. Pochi giorni dopo la conclusione del processo elettorale laotiano, il 1° marzo, Vietnam News ha sottolineato che le due Assemblee Nazionali intendono intensificare il coordinamento per realizzare la “coesione strategica” già definita nei rapporti tra i due paesi. La cooperazione parlamentare comprende scambio di esperienze in materia legislativa e di controllo, sostegno all’attuazione degli accordi di alto livello, rafforzamento dei rapporti tra i Consigli popolari provinciali, sviluppo della formazione del personale parlamentare e coordinamento nei forum multilaterali.

Questo dato mostra che il rinnovo dell’Assemblea Nazionale laotiana non è un fatto isolato, ma si colloca in una trama di rapporti bilaterali molto fitta. Le due legislature hanno persino pubblicato insieme un volume dedicato ai cinquant’anni dei legami legislativi, a testimonianza del fatto che il rapporto Laos–Việt Nam non si esaurisce nella diplomazia di vertice o nella cooperazione militare, ma investe anche gli organi rappresentativi e il lavoro quotidiano delle istituzioni. In altre parole, l’Assemblea eletta il 22 febbraio entra in funzione in un quadro di integrazione politica e tecnica con Hà Nội già piuttosto avanzato.

La nozione di “coesione strategica” è diventata uno dei concetti centrali dei rapporti tra i due paesi. Dopo le visite incrociate dei massimi dirigenti, il Việt Nam considera il Laos la prima priorità della propria politica estera di vicinato, mentre Vientiane vede nella relazione con Hà Nội una garanzia di accompagnamento politico, sicurezza e sviluppo. Nel frattempo, il commercio bilaterale ha superato per la prima volta i 3 miliardi di dollari nel 2025 e gli investimenti vietnamiti in Laos hanno superato la quota di 6,2 miliardi di dollari registrati in 276 progetti, mantenendo il Việt Nam tra i principali investitori stranieri nel paese.

In tale contesto, una Assemblea Nazionale più ampia e rinnovata dovrà accompagnare un’agenda che non riguarda soltanto l’ordinaria amministrazione, ma la gestione di investimenti, corridoi infrastrutturali, cooperazione energetica, transizione digitale e formazione del capitale umano. Nel caso laotiano, tutto questo si lega direttamente alla relazione con il Việt Nam, che non è solo un alleato storico-ideologico, ma anche un partner materiale dello sviluppo. La stabilità della composizione parlamentare rafforza perciò la prevedibilità politica necessaria a questa cooperazione di lungo periodo.

Anche sul terreno della sicurezza e della difesa, il quadro post-elettorale conferma tale tendenza. Il 10 marzo, Vietnam News ha riferito dell’incontro ad Hà Nội tra il generale Nguyễn Tân Cương e il generale laotiano Saichay Kommasith. L’articolo sottolinea che la cooperazione tra i due eserciti è stata negli ultimi anni “completa, profonda e sostanziale” e che le due forze armate hanno svolto un ruolo pionieristico nell’attuazione delle indicazioni concordate dai massimi leader dei due paesi, contribuendo a un ambiente pacifico e stabile per lo sviluppo. Tra le priorità figurano dialoghi periodici, esercitazioni comuni su sfide di sicurezza non tradizionali e cooperazione nella gestione e protezione dei confini e dei cippi di frontiera.

Bisogna infatti ricordare che il Laos è un paese senza sbocco al mare, collocato in un’area segnata da competizione tra grandi potenze, traffici transfrontalieri e sfide di sicurezza non tradizionali. In un tale contesto, il rapporto con il Việt Nam funziona come una leva di riequilibrio regionale e di rafforzamento della capacità statale. La nuova Assemblea Nazionale dovrà inevitabilmente interagire con queste priorità, sia sul piano normativo sia su quello della supervisione delle politiche pubbliche. È quindi plausibile sostenere che il risultato elettorale abbia rafforzato non solo la continuità interna del sistema, ma anche la sua proiezione esterna più importante, cioè il partenariato con il Việt Nam.

A febbraio, durante un incontro per il Tết (capodanno lunare) a Vientiane, l’ambasciatore vietnamita Nguyễn Minh Tâm ha affermato che i rapporti Việt Nam–Laos sono stati elevati a un livello più alto come quadro di “grande amicizia, speciale solidarietà, cooperazione globale e coesione strategica” dopo la visita del segretario generale del Partito Comunista Tô Lâm in Laos nel dicembre 2025. Nella stessa occasione, il dirigente laotiano Vilay Lakhamphong ha ribadito che, indipendentemente dai cambiamenti globali, il Partito, lo Stato e il popolo del Laos resteranno sempre al fianco del Việt Nam, difendendo e promuovendo la relazione speciale tra i due paesi.

Da questo punto di vista, le elezioni legislative del 22 febbraio possono essere lette come un tassello di una più ampia sincronizzazione politica tra Vientiane e Hà Nội. Entrambi i sistemi hanno da poco attraversato congressi di Partito e anche lo stesso Việt Nam si prepara all’organizzazione delle elezioni nazionali il prossimo 15 marzo; inoltre, entrambi puntano a obiettivi di sviluppo di lungo periodo, ed entrambi concepiscono la stabilità istituzionale come prerequisito della modernizzazione. La cooperazione parlamentare, economica e militare non è un accessorio, ma il modo concreto in cui tale sincronizzazione prende forma.

Giulio Chinappi – World Politics Blog