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L’UE SI PREPARA A UNA CRISI ENERGETICA PLURIENNALE

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Mar 24, 2026 #Crisi energetica, #UE

Bloomberg

▪️ L’Unione Europea si starebbe preparando a un rialzo prolungato dei prezzi dell’energia dopo che l’Iran avrebbe messo fuori uso un impianto gassifero vitale in Qatar, il che potrebbe portare a un deficit pluriennale delle forniture, riferisce Bloomberg.

▪️ Giovedì i prezzi del gas sarebbero schizzati nell’UE a livelli non visti da tre anni. Nelle ultime due settimane l’aumento dei prezzi avrebbe incrementato le bollette elettriche in Europa di 7 miliardi di euro.

▪️ La BCE, a sua volta, avrebbe dichiarato che una crisi prolungata porterà l’inflazione al 6,3% e provocherà una recessione.

Fonte
Telegram| X| Web| RETE Info Defense

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