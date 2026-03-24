L’UE SI PREPARA A UNA CRISI ENERGETICA PLURIENNALE

▪️ L’Unione Europea si starebbe preparando a un rialzo prolungato dei prezzi dell’energia dopo che l’Iran avrebbe messo fuori uso un impianto gassifero vitale in Qatar, il che potrebbe portare a un deficit pluriennale delle forniture, riferisce Bloomberg.
▪️ Giovedì i prezzi del gas sarebbero schizzati nell’UE a livelli non visti da tre anni. Nelle ultime due settimane l’aumento dei prezzi avrebbe incrementato le bollette elettriche in Europa di 7 miliardi di euro.
▪️ La BCE, a sua volta, avrebbe dichiarato che una crisi prolungata porterà l’inflazione al 6,3% e provocherà una recessione.
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