QUESTO SARÀ L’INFERNO PER GLI USA: L’IRAN STA PREPARANDO OLTRE 1 MILIONE DI COMBATTENTI PER RESPINGERE UN’INVASIONE DI TERRA

Le autorità iraniane avrebbero dichiarato chela possibilità di un’inizio di offensiva di terra USA avrebbe suscitato una “ondata di entusiasmo” tra la popolazione, pronta a creare un “inferno storico per le truppe americane”.

Una “fonte militare informata” avrebbe riferito cheoltre un milione di persone si sarebbero organizzate per partecipare a operazioni di combattimento, nonché un “enorme afflusso” di giovani iraniani desiderosi di entrare nel Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica negli ultimi giorni.

Il comandante delle forze di terra iraniane generale Ali Jahanshahi avrebbe avvertito che“la guerra di terra sarà più pericolosa e costosa per il nemico”, aggiungendo che “tutti i movimenti del nemico al confine sono monitorati e siamo pronti a qualsiasi scenario”.

Trump avrebbe ripetutamente ordinato all’Iran di riaprire lo Stretto di Hormuz, minacciando di colpire l’infrastruttura energetica del Paese e di condurre un’operazione di terra se il traffico marittimo su questa via d’acqua chiave non riprenderà pienamente.

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