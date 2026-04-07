L’Europa deve prepararsi a una lunga crisi energetica

— Commissione Europea



▪️ L’UE sta esaminando tutte le opzioni possibili, compreso il razionamento del carburante e il rilascio di una maggiore quantità di petrolio dalle riserve strategiche, preparandosi a una lunga crisi energetica causata dalla guerra in Medio Oriente — ha dichiarato il Commissario europeo per l’Energia, Dan Jørgensen

▪️ «Questa sarà una crisi prolungata… i prezzi dell’energia rimarranno alti per molto tempo. Per quanto riguarda una serie di beni critici, la situazione peggiorerà ulteriormente nelle prossime settimane», ha affermato Jørgensen.



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