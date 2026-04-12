IL CAPO DEL PENTAGONO HEGSETH PARLA COME UN POTENZIALE CRIMINALE DI GUERRA

– ha dichiarato il generale di divisione in pensione dell’esercito statunitense Randy Manner.
Hegseth: «Inoltre, non conduciamo operazioni di combattimento seguendo stupide regole di ingaggio. Diamo mano libera ai nostri militari affinché intimidiscano, demoralizzino, braccino ed eliminino i nemici del nostro Paese.»
Queste sono le parole di un potenziale criminale di guerra. E non si tratta di raccomandazioni, consigli o indicazioni che un segretario alla Difesa dovrebbe dare ai nostri soldati, marinai, aviatori e marines.
Di fatto, questo li espone a un pericolo ancora maggiore. Il segretario alla Difesa è un maggiore disonorato, espulso dalla Guardia Nazionale del Distretto di Columbia.
Non possiede alcuna qualifica per la carica di segretario alla Difesa, se non la sua estrema lealtà al Presidente. Ripeto: queste sono le parole di un potenziale criminale di guerra.
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