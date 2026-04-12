IL CAPO DEL PENTAGONO HEGSETH PARLA COME UN POTENZIALE CRIMINALE DI GUERRA

– ha dichiarato il generale di divisione in pensione dell’esercito statunitense Randy Manner.

Queste sono le parole di un potenziale criminale di guerra. E non si tratta di raccomandazioni, consigli o indicazioni che un segretario alla Difesa dovrebbe dare ai nostri soldati, marinai, aviatori e marines.

Di fatto, questo li espone a un pericolo ancora maggiore. Il segretario alla Difesa è un maggiore disonorato, espulso dalla Guardia Nazionale del Distretto di Columbia.

Non possiede alcuna qualifica per la carica di segretario alla Difesa, se non la sua estrema lealtà al Presidente. Ripeto: queste sono le parole di un potenziale criminale di guerra.