“Trump non è la causa del declino occidentale: ne è l’effetto”

Il professor Amitav Acharya spiega perché le radici della crisi americana vanno ricercate ben oltre la figura dell’attuale presidente.

Elisabetta Burba

Il politologo che insegna alla American University di Washington analizza il tramonto del primato statunitense, leggendolo come un processo strutturale iniziato ben prima dell’insediamento di Donald Trump. Attraverso una prospettiva storica di lungo periodo, il professor Amitav Acharya, che è nato in India, tratteggia l’immagine di un sistema globale che torna a essere plurale e multicentrico. A suo avviso, non si tratta di una fine, ma di una transizione verso una configurazione inedita. Si apre una fase dove il dialogo tra civiltà diverse sostituisce l’egemonia di un singolo polo, offrendo nuove possibilità di cooperazione per affrontare le sfide del futuro.

Genesi del populismo Secondo il professor Acharya, l’ascesa del trumpismo non è la causa, ma il risultato di cambiamenti strutturali globali. Il fenomeno nasce dalla disillusione dei «perdenti» della globalizzazione e dalla delocalizzazione industriale.

Tramonto della leadership Dopo 80 anni di dominio incontrastato, il primato economico e militare degli Stati Uniti si sta erodendo. Potenze come Cina, India e i Brics sfidano oggi l’influenza di Washington.

Scacchiere mediorientale Il conflitto in Iran evidenzia i limiti del potere bellico americano e gli errori di calcolo strategico. L’incapacità di ricostruire dopo aver distrutto segnala un passaggio verso la fine della Pax americana.

Resistenza millenaria L’arroganza occidentale ignora la profondità storica di nazioni come la Persia, capaci di resistere per millenni. L’ordine mondiale non è un monopolio dell’Ovest, ma una costruzione plurale.

Mondo multiplex Il declino occidentale apre a un sistema multicentrico dove il dialogo tra civiltà sostituisce l’egemonia. Accettare questa transizione permette di costruire nuove forme di cooperazione globale.

«Perché la civiltà globale sopravvivrà al declino dell’Occidente». Più che il titolo, è il sottotitolo a rivelare il contenuto dell’ultimo libro di Amitav Acharya, Distinguished Professor alla American University di Washington D.C., considerato uno dei massimi esperti mondiali di Relazioni internazionali. In Storia e futuro dell’ordine mondiale, pubblicato in Italia da Fazi editore, Acharya analizza 5 mila anni di storia per dimostrare come l’ordine globale non sia un’esclusiva occidentale, ma una costruzione plurale destinata a evolversi verso un assetto più equo e multicentrico. Krisis lo ha intervistato.

Professore, lei ha dichiarato che Trump non è la causa del declino dell’Occidente, ma ne è la conseguenza. Perché?

«Quando ho detto che Trump non è la causa del declino dell’Occidente, ma la conseguenza, intendevo dire che ci sono stati cambiamenti in atto nell’ordine mondiale, negli affari internazionali, ben prima di Trump, e che questi sono cambiamenti a lungo termine. Alcuni di questi cambiamenti hanno creato nazionalismo e populismo in Occidente e negli Stati Uniti, in particolare tra gli elettori di Trump. Per esempio, l’influenza occidentale sul mondo è stata in parte sfidata, almeno negli ultimi due decenni circa, dall’ascesa di altre potenze come la Cina o l’India, e anche dalla Russia. Come risultato di questa sfida e dell’ascesa di nuove potenze, gli Stati Uniti stavano perdendo la loro importanza relativa nel mondo. Gli Stati Uniti si sono trovati a dover competere, ad esempio, con la Cina, e sono stati anche sfidati dai Paesi del Sud del mondo. Questo ha reso difficile per gli Usa affermare il proprio primato e ha creato una sorta di disillusione tra il pubblico statunitense riguardo agli effetti della globalizzazione. Quindi i sostenitori di Trump sono fondamentalmente i “perdenti” del processo di globalizzazione».

Il libro «Storia e futuro dell’ordine mondiale» di Amitav Acharya, Fazi editore, 2026.

In che senso?

«Mi riferisco alle persone che hanno perso il lavoro a causa del fatto che le industrie in cui lavoravano hanno delocalizzato in altri Paesi, come in quelli del Sud del mondo. Inoltre, le istituzioni multilaterali che dovrebbero essere pro-Usa o difendere gli interessi americani non lo hanno fatto, dal punto di vista di Trump. Quindi Trump ha visto questa come un’opportunità per sfruttare il sentimento anti-globalizzazione e anti-ordine liberale tra la gente. L’immigrazione è un altro fattore, perché l’immigrazione era aumentata in modo piuttosto drammatico in tutto il mondo, ma anche l’immigrazione verso gli Stati Uniti. Quindi Trump ha percepito, ha visto che c’è una vasta sezione di americani che non ama la globalizzazione, che non ama l’immigrazione, che non ama le istituzioni multilaterali come l’Onu. E ha sfruttato questo sentimento. In realtà, quei cambiamenti sono avvenuti perché l’ordine mondiale stava cambiando. Dopo la Seconda guerra mondiale, gli Usa erano indiscutibilmente la principale potenza economica e militare nel mondo. Ma lentamente questo primato si è eroso, specialmente per quanto riguarda il potere economico. La Cina ha iniziato a crescere e lo hanno fatto anche altri Paesi, come i Brics. Così Trump ha pensato che questa fosse una buona opportunità. I cambiamenti in corso – specialmente la globalizzazione – stavano creando rabbia e rifiuto tra un certo numero di americani, un gran numero di americani. E Trump ci si è buttato dentro. Prima Trump era pro-globalizzazione. Era solo un uomo d’affari. Adesso sta sfruttando il sentimento contro la globalizzazione ed è diventato molto bravo in questo. Ecco a cosa mi riferivo quando ho detto che Trump è una conseguenza. Non ha creato lui l’erosione del potere americano. Era un fenomeno che stava accadendo a causa di cambiamenti in corso da molto tempo prima del suo insediamento. Ora Trump può dargli la spinta finale, distruggendo completamente il sistema. Ma non ha dato inizio lui al processo».

On Easter morning, this is what President Trump posted.

Everyone in his administration that claims to be a Christian needs to fall on their knees and beg forgiveness from God and stop worshipping the President and intervene in Trump’s madness.

I know all of you and him and he… pic.twitter.com/DgR74YjPQf — Former Congresswoman Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@FmrRepMTG) April 5, 2026

Quindi è più un effetto che una causa: i cambiamenti erano strutturali e precedenti a Trump. Riguardo alla guerra in Iran, lei pensa che rappresenti il sipario finale per la Pax americana?

«Sì, in un certo senso sì. Non direi finale, ma è un altro passaggio verso la fine. Io guardo alla storia mondiale non in termini di passaggi drammatici, ma di cambiamenti a lungo termine. E penso che questo sia un punto di svolta, nel senso che i mutamenti stanno già accadendo, ossia l’ascesa di India, Cina e Brics. Prendiamo la guerra Russia-Ucraina: Trump ha provato a dire che avrebbe risolto il problema non appena entrato in carica, ma non ci è riuscito. Ha fallito. I russi non lo ascoltano nel modo in cui lui vorrebbe. Quello è stato un altro passo. Poi è arrivato all’Iran. Trump pensava di poter entrare in Iran e distruggere il regime. Ora dice di non volere un cambio di regime, ma inizialmente aveva detto di volerlo. Voleva sbarazzarsi del regime e poi andarsene via molto velocemente senza dover continuare la guerra troppo a lungo e senza subire perdite reali. Ma a un mese dall’inizio della guerra, vediamo che Trump ha ottenuto sì qualche vittoria, come l’uccisione della Guida Suprema Ali Khamenei, ma resta il fatto che per gli Usa la situazione è pessima perché gli alleati americani nel Golfo sono stati colpiti dai missili iraniani. Trump non l’aveva previsto: non pensava che l’Iran avrebbe risposto colpendo gli alleati del Golfo come Arabia Saudita, Kuwait, Qatar e altri. Quanto alle nostre basi americane, molte sono state danneggiate e la guerra continua. L’Iran non si è arreso. Quanto a Trump, pare che i suoi obiettivi bellici non vengano raggiunti, qualunque essi fossero. È umiliato, sembra aver dovuto cambiare rotta, vuole negoziare con il regime iraniano. Pensava che avrebbe capitolato, che si sarebbe arreso. E invece resiste. Quindi Trump ne esce piuttosto male nell’ambito della comunità internazionale. Gli alleati Nato, come l’Italia, hanno rifiutato di sostenerlo nella riapertura dello Stretto di Hormuz. La Nato non vuole essere coinvolta direttamente, il che è comprensibile perché lo stesso Trump aveva umiliato gli alleati. Quindi la situazione è pessima per gli Usa, sia militarmente sia politicamente. In una frase, direi che Trump può distruggere, ma non può ricostruire. Non può fare un accordo. È bravo a distruggere, ma non sa costruire. La distruzione è una cosa, la costruzione è un’altra. E sembra davvero un leader debole, e questo eroderà la fiducia americana nel potere americano, perché gli Usa non possono mantenere le promesse. Inoltre, farà anche apparire gli Stati Uniti davvero male in termini di potere politico-diplomatico».

Ma non era ovvio già da subito che sarebbe finita così? Perché Trump si è comportato in modo talmente irragionevole con l’Iran?

«Ottima domanda. Penso ci siano diversi fattori in campo. Uno è che Trump ha sbagliato i calcoli. I leader spesso sbagliano i calcoli. Trump era troppo sicuro di sé. Dopo aver assediato il Venezuela ed essersi sbarazzato del regime, pensava di poter fare la stessa cosa in Iran. Ma il punto è che il Venezuela è proprio qui accanto, mentre l’Iran è lontano ed è un Paese molto più grande e una potenza molto più grande. Quindi Trump ha fatto male i calcoli. Pensava che il regime iraniano, dopo l’uccisione del suo leader, si sarebbe arreso, proprio come si era arreso il regime venezuelano. In sostanza, dopo il rapimento del presidente Nicolàs Maduro, Trump aveva preso il controllo in Venezuela. Quindi è stato un errore di calcolo. L’altro fattore è che Trump è stato consigliato male. Israele lo ha spinto verso la guerra. Non c’è dubbio sul ruolo di Israele. In un certo senso, è stato molto vantaggioso per Israele, ma negativo per gli Usa. Gli stessi consiglieri di Trump sembrano piuttosto incompetenti. Peraltro, si stanno lanciando in guerra senza pensare alle conseguenze. E ciò potrebbe includere i suoi consiglieri stretti e anche Pete Hegseth, il Segretario della Difesa ora chiamato Segretario della Guerra. Ma è successo anche questo. Terzo, Trump non aveva previsto che gli alleati europei avrebbero respinto la sua linea in modo così totale, come invece è accaduto. Prendiamo l’Italia, che è stata piuttosto amichevole nei suoi confronti: che esprimesse un totale rifiuto, Trump non lo aveva previsto. Si tratta quindi di un errore di calcolo, di una mancanza di comprensione della complessità della situazione nel Golfo. Pensava che l’Iran sarebbe stata una passeggiata. Trump non ha visto che l’Iran è un Paese molto più grande e potente. Non è come l’Irak. Non è come il Venezuela, di sicuro. Quindi errori di calcolo, incomprensioni e anche alcuni elementi di sorpresa, perché in molti sono rimasti sorpresi nel vedere che l’Iran potesse reagire in quel modo. Eppure gli iraniani avevano sempre detto che avrebbero attaccato gli alleati del Golfo che ospitano basi americane. Lo avevano detto prima della guerra, ma la gente non li aveva presi sul serio. Quindi molti errori, incomprensioni e arroganza – hybris e arroganza – da parte di Trump».

🇺🇸 🇮🇹 Trump losing Meloni is like Caesar losing Cleopatra, like Reagan losing Thatcher, or, leaving jokes aside, like Bush losing Blair, like Putin losing Lukashenko, like a circus losing its elegant acrobat…



via @_HadleyGamble https://t.co/YoIftbf3hl — Karim Emile Bitar (@karimbitar) April 15, 2026

Per fare riferimento al suo libro, non c’è stato anche un senso di superiorità nei confronti di un Paese con una civiltà millenaria, ma che tanti in Occidente consideravano arretrato e non al loro livello?

«Domanda eccellente. In realtà, questo collega il mio libro con ciò che sta accadendo, perché il libro è stato pubblicato prima dell’inizio della guerra. Ma penso che mandi esattamente il messaggio che lei ha espresso. Il mio libro mostra che l’Occidente è ancora molto arrogante, perché per gli ultimi 700 anni l’Occidente è stato l’attore dominante nell’ordine globale. E gli Usa sono stati dominanti negli 80 anni successivi alla Seconda guerra mondiale. E questo ha generato un senso di arroganza e persino di compiacimento, nella convinzione che il resto del mondo finirà con l’allinearsi, che il resto del mondo si arrenderà, che il resto del mondo non avrà la capacità di sfidare l’Occidente, specialmente il leader dell’Occidente come gli Usa… Ciò rappresenta una sorta di arroganza di civiltà da parte dei Paesi occidentali. Dovrei dire che non tutti i paesi occidentali sono così. Gli europei hanno una comprensione molto migliore della loro attuale posizione rispetto al passato. Ma gli europei sono legati agli Usa tramite la Nato. Si sono definiti “l’Occidente” quando i russi hanno invaso l’Ucraina. Si è parlato molto in Europa e negli Stati Uniti del fatto che l’Occidente fosse tornato di nuovo in una posizione dominante, che stessero per punire la Russia. Quindi arroganza che genera compiacimento e ignoranza. Ignoranza di tutti i cambiamenti che stanno avvenendo nel mondo. Paesi come l’Iran, la Cina, l’India non sono più quelli che erano un tempo. Non siamo nel 1951 in Iran, quando potevi andare, rovesciare il regime, prenderti il petrolio e installare un nuovo governo. Quello che accadde nel 1951 in Iran, che è la Persia, fa parte di un capitolo del mio libro. Ed è molto interessante come la gente dimentichi la storia. L’Iran ha sconfitto molte grandi potenze. L’Iran era il principale rivale dell’Impero Romano, attraverso i Sasanidi e i Parti, che arrivarono a catturare un imperatore romano – Valeriano – e a ucciderlo. Quindi l’Impero Romano – al quale talora l’America si ispira, vedendo l’Impero Romano come una sorta di precursore – fu sconfitto dall’Iran. L’Iran ha una storia di almeno 2.500 anni, durante i quali ha dimostrato più volte di essere resiliente. Non è un Paese con cui si possa giocherellare o che si possa trattare come un giocattolo. Che siano islamici o ebrei, non ha importanza: sono pur sempre iraniani, un popolo orgoglioso. Gli iraniani sono un popolo orgoglioso. Non sto difendendo il regime, ma sto dicendo che bisognerebbe comprendere la storia di un Paese capace di resistere agli altri. Penso che l’arroganza dell’Occidente, dovuta a quanto accaduto negli ultimi 300 anni – con la sua continua ascesa e la leadership degli Stati Uniti negli ultimi 80 anni – abbia creato un senso di compiacimento. Come ho detto, l’idea che il resto del mondo non sia al nostro livello: “Finiranno per allinearsi”. “Possiamo prevalere su di loro”. E negli Stati Uniti in particolare, e ancora una volta con Trump in particolare, quel sentimento è stato riportato in auge a causa del suo populismo. Quindi, se il mio libro ha un messaggio, è che l’Occidente deve fare i conti con il proprio declino, e che non è necessariamente una cosa negativa. Ci sono molte cose che l’Occidente può fare per avere ancora la migliore qualità della vita e al tempo stesso buone relazioni con il resto del mondo. Il mio libro sostiene che il dominio dell’Occidente è reale, ma che è solo una piccola parte della storia. I 5 mila anni di storia del mondo mostrano che molte civiltà sono andate e venute, hanno contribuito all’ordine mondiale e hanno giocato un ruolo. L’Iran è una di queste. La Persia è stata il primo impero universale al mondo, molto prima dell’Impero romano o di quello cinese. Dimenticarlo è un errore. Il messaggio del mio libro è: pensate all’ordine mondiale non solo come a una creazione dell’Occidente. Non pensate al dominio occidentale come a un atto permanente della storia. Ci sono molte altre civiltà. Alcune hanno subito un declino negli ultimi 300-400 anni, ma possono tornare. Se lo tenete a mente, avrete più rispetto e comprensione reciproca. Senz’altro l’Occidente ha dato un grande contribuito alla civiltà umana, ma ciò non durerà per sempre. Le civiltà e gli ordini mondiali nascono e tramontano. E se lo tenete a mente, sarete molto più umili, molto più realistici, e adotterete politiche che evitino quanto accaduto tra Stati Uniti e Iran, ovvero il fatto di ignorare semplicemente che in passato quella è stata una grande civiltà e che il popolo iraniano ha continuato a essere molto resiliente».

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