Camp Darby e le basi USA mostrano il limite della sovranità italiana

Camp Darby non è soltanto una base militare statunitense in Italia. È uno dei luoghi che permettono di capire, in modo concreto, quanto siano profondi i limiti della sovranità italiana quando si parla di guerra, NATO e collocazione internazionale del nostro paese.
Con l’apporto di Federico Giusti, in questo video analizziamo il ruolo strategico di Camp Darby, la sua funzione logistica e il significato politico di una presenza militare che da decenni inserisce il territorio italiano in una rete di potenza più ampia.
Dopo il caso Sigonella, un nuovo tassello per capire il rapporto tra basi straniere, subordinazione strategica e coinvolgimento dell’Italia nelle guerre contemporanee.
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Giulio Chinappi – World Politics Blog