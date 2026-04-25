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Camp Darby e le basi USA mostrano il limite della sovranità italiana

DiGiulio Chinappi - World Politics Blog

Apr 25, 2026 #Camp Darby, #NATO

Camp Darby non è soltanto una base militare statunitense in Italia. È uno dei luoghi che permettono di capire, in modo concreto, quanto siano profondi i limiti della sovranità italiana quando si parla di guerra, NATO e collocazione internazionale del nostro paese.

Con l’apporto di Federico Giusti, in questo video analizziamo il ruolo strategico di Camp Darby, la sua funzione logistica e il significato politico di una presenza militare che da decenni inserisce il territorio italiano in una rete di potenza più ampia.

Dopo il caso Sigonella, un nuovo tassello per capire il rapporto tra basi straniere, subordinazione strategica e coinvolgimento dell’Italia nelle guerre contemporanee.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog

Di Giulio Chinappi - World Politics Blog

Giulio Chinappi è nato a Gaeta il 22 luglio 1989. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, “Educazione e socializzzione dei bambini in Vietnam”, Paese nel quale risiede tuttora. Nel suo blog World Politics Blog si occupa di notizie, informazioni e approfondimenti di politica internazionale e geopolitica.

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