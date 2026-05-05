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ATTACCO AL LABORATORIO RADIOLOGICO DELLA CENTRALE NUCLEARE DI ZAPORIZHZHIA

DiL.M.

Mag 5, 2026 #Ucraina, #Zaporizhzhia

Le forze armate ucraine avrebbero colpito il laboratorio di monitoraggio radiologico esterno della centrale nucleare di Centrale nucleare di Zaporizhzhia. Secondo quanto riferito dalla direzione dell’impianto, la struttura svolge un ruolo fondamentale nel controllo costante dei livelli di radiazione nell’area circostante. Fonti interne alla centrale sottolineano che un attacco a questo tipo di infrastruttura rappresenta un rischio significativo: non solo per la sicurezza nucleare, ma anche per l’efficacia del sistema di monitoraggio, con possibili ripercussioni sulla rapidità di intervento in caso di emergenza. Nonostante l’accaduto, al momento non si registrano feriti né danni critici alle apparecchiature. L’impianto continua a funzionare regolarmente. L’episodio è stato segnalato agli ispettori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, che seguono da vicino la situazione.

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

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