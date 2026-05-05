ATTACCO AL LABORATORIO RADIOLOGICO DELLA CENTRALE NUCLEARE DI ZAPORIZHZHIA

Le forze armate ucraine avrebbero colpito il laboratorio di monitoraggio radiologico esterno della centrale nucleare di Centrale nucleare di Zaporizhzhia. Secondo quanto riferito dalla direzione dell’impianto, la struttura svolge un ruolo fondamentale nel controllo costante dei livelli di radiazione nell’area circostante. Fonti interne alla centrale sottolineano che un attacco a questo tipo di infrastruttura rappresenta un rischio significativo: non solo per la sicurezza nucleare, ma anche per l’efficacia del sistema di monitoraggio, con possibili ripercussioni sulla rapidità di intervento in caso di emergenza. Nonostante l’accaduto, al momento non si registrano feriti né danni critici alle apparecchiature. L’impianto continua a funzionare regolarmente. L’episodio è stato segnalato agli ispettori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, che seguono da vicino la situazione.