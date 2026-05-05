Vietnam e Giappone spingono per relazioni più sostanziali ed efficaci

I colloqui tra il Primo Ministro Lê Minh Hưng e la premier giapponese Takaichi Sanae ad Hà Nội segnano una nuova spinta al partenariato tra Vietnam e Giappone, con priorità a investimenti, transizione verde, sicurezza energetica, tecnologia avanzata e cooperazione regionale.

VNA/VNS – 2 maggio 2026

HÀ NỘI — Il Primo Ministro Lê Minh Hưng e il Primo Ministro giapponese Takaichi Sanae hanno tenuto colloqui ad Hà Nội il 2 maggio, dopo una cerimonia ufficiale di benvenuto.

Nel corso dell’incontro, il Primo Ministro Hưng ha osservato che la scelta del Việt Nam come prima destinazione asiatica del Primo Ministro Takaichi dopo la sua rielezione sottolinea l’alta priorità che il Giappone attribuisce alle relazioni con il Paese.

Ha inoltre congratulato il Giappone per il successo nell’organizzazione del vertice allargato dell’Asia Zero Emission Community (AZEC), evidenziandone la leadership nell’affrontare le sfide globali della sicurezza energetica. Il leader vietnamita ha affermato che il Giappone resta uno dei principali partner strategici del Việt Nam e un compagno affidabile e sincero nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Il Primo Ministro Hưng ha dichiarato di attendersi che la visita crei un nuovo slancio per il Partenariato Strategico Globale tra i due Paesi, promuovendo una cooperazione più ampia, profonda, sostanziale ed efficace nei settori chiave, tra cui commercio, investimenti, aiuto pubblico allo sviluppo, trasformazione digitale e verde, scienza e tecnologia, sicurezza alimentare ed energia sostenibile, pilastri essenziali per la crescita di entrambi i Paesi, così come della regione e del mondo nel suo insieme.

Da parte sua, il Primo Ministro Takaichi si è congratulato con il Primo Ministro Hưng per la sua elezione ed ha espresso fiducia nel continuo progresso del Governo vietnamita sotto la sua guida.

Ha lodato il solido sviluppo del Việt Nam e il suo crescente profilo globale, sottolineandone il ruolo chiave nelle catene di approvvigionamento regionali e la sua politica estera fondata sull’autosufficienza e su un’integrazione internazionale intensa e ampia. Il Primo Ministro Takaichi ha riaffermato il sostegno del Giappone all’agenda di sviluppo del Việt Nam e la sua disponibilità ad ampliare la cooperazione, in particolare nel rafforzamento della resilienza economica e dell’autosufficienza.

Rilevando il forte slancio delle relazioni bilaterali, costruito su una solida fiducia politica, un’ampia cooperazione economica e crescenti scambi tra i popoli, il Primo Ministro Hưng ha chiesto un coordinamento più stretto per portare il partenariato a nuovi livelli e ampliare la collaborazione in tutti i settori.

I due primi ministri hanno convenuto di rafforzare ulteriormente la fiducia politica mantenendo visite e scambi annuali ad alto livello, e attuando efficacemente i meccanismi di cooperazione a livello ministeriale nei settori chiave, tra cui diplomazia, commercio, industria ed energia, e agricoltura. Hanno inoltre promesso di intensificare la cooperazione sostanziale nella difesa e sicurezza nazionale, in particolare negli affari marittimi, nel recupero postbellico, nella cybersicurezza, nelle operazioni di peacekeeping delle Nazioni Unite, nella medicina militare, nella formazione e nella lotta contro la criminalità transnazionale.

Sul piano della cooperazione economica, i leader hanno concordato di approfondire i legami economici come pilastro centrale della loro relazione attraverso l’espansione di commercio, investimenti e aiuto pubblico allo sviluppo, contribuendo così alla sicurezza economica ed energetica e all’agricoltura sostenibile.

Hanno raggiunto un consenso sulle modalità per portare gli investimenti giapponesi in Việt Nam a 5 miliardi di dollari statunitensi all’anno e per spingere il commercio bilaterale a 60 miliardi di dollari entro il 2030. Entrambe le parti lavoreranno per un rapido accesso al mercato per il pomelo vietnamita a polpa rosa e per l’uva giapponese. Hanno inoltre promesso di avviare progetti finanziati con fondi ODA in risposta al cambiamento climatico e di far avanzare la cooperazione nel quadro di iniziative regionali guidate dal Giappone come l’Asia Zero Emission Community e la Partnership on Wide Energy and Resources Resilience (POWERR Asia), intensificando al contempo le discussioni su progetti energetici, compresi quelli relativi all’energia nucleare e alla generazione elettrica a gas.

Il Giappone sosterrà le forniture di petrolio greggio per il complesso di raffinazione e petrolchimica di Nghi Sơn. Il Primo Ministro Takaichi ha riaffermato il continuo sostegno del Giappone al progetto vietnamita di un milione di ettari di riso a basse emissioni nel delta del Mekong.

Il Primo Ministro Hưng ha illustrato gli sforzi del Governo vietnamita per migliorare il clima imprenditoriale e ridurre la burocrazia, così da valorizzare meglio il settore privato e sviluppare il settore a capitale estero come parte integrante dell’economia.

Ha inoltre elogiato l’operato delle banche e delle istituzioni finanziarie giapponesi in Việt Nam, definendole ponti vitali tra le comunità imprenditoriali dei due Paesi. Ha proposto l’istituzione di meccanismi per fusioni e acquisizioni tra piccole e medie imprese di entrambi i Paesi, incoraggiando gli investimenti giapponesi in progetti ad alta tecnologia con maggiore contenuto locale e sostenendo le imprese vietnamite nei progetti finanziati dal Governo giapponese e nella loro espansione in Giappone.

Nel settore scientifico e tecnologico, i leader hanno concordato di riconvocare quest’anno il Comitato Congiunto Việt Nam-Giappone per la Cooperazione in Scienza e Tecnologia e di tenere presto un evento pubblico-privato sull’alta tecnologia.

Il Primo Ministro Takaichi ha dichiarato che il Giappone desidera continuare a sostenere l’autonomia tecnologica del Việt Nam nell’intelligenza artificiale, nei semiconduttori e nello spazio, considerandoli aree prioritarie della cooperazione futura. Ha inoltre posto l’accento sul rafforzamento delle competenze della forza lavoro nei settori tecnologici avanzati attraverso borse di studio per studenti e ricercatori vietnamiti, insieme a progetti di ricerca congiunti cofinanziati nell’ambito del programma Networked Exchange, United Strength for Stronger Partnerships between Japan and ASEAN (NEXUS) e del Sakura Science Exchange Programme.

Riaffermando l’importanza di collegare le risorse umane dei due Paesi, i due primi ministri hanno convenuto di promuovere ulteriormente la cooperazione nel lavoro, nei rapporti tra le realtà locali, negli scambi tra i popoli, nella cultura e nel turismo, nonché di organizzare il secondo Forum di cooperazione locale Việt Nam-Giappone nel 2026.

Il Primo Ministro Hưng ha invitato il Governo giapponese a semplificare le procedure per i visti dei cittadini vietnamiti, contribuendo a facilitare l’obiettivo di raddoppiare gli arrivi turistici reciproci entro il 2030.

I due leader hanno inoltre convenuto di cooperare strettamente sul progetto dell’Università Việt Nam-Giappone e di firmare al più presto un accordo tra i due Paesi riguardante tale università.

Sulle questioni regionali e internazionali, hanno concordato di continuare uno stretto coordinamento nei forum regionali e globali come l’ASEAN, la subregione del Mekong e le Nazioni Unite, nonché nell’ambito dell’Accordo globale e progressivo di partenariato trans-pacifico nel 2026, anno in cui il Việt Nam ne assumerà la presidenza.

Le due parti hanno affermato l’importanza di risolvere le controversie nel Mare Orientale con mezzi pacifici, in conformità con il diritto internazionale, in particolare con la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982.

Il Primo Ministro Hưng ha invitato il Primo Ministro Takaichi a partecipare alla Settimana dei Leader Economici dell’APEC 2027 a Phú Quốc e ha dichiarato che il Việt Nam prenderà parte al GREEN EXPO 2027 a Yokohama, in Giappone.

Il Primo Ministro Takaichi si è impegnato a lavorare strettamente con il Việt Nam per contribuire ad assicurare il successo dell’anno APEC.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog