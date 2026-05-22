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Il Ministro degli Esteri lituano Kęstutis Budrys, in un’intervista alla stampa svizzera, ha dichiarato che la NATO deve essere pronta a distruggere gli obiettivi militari russi nella regione di Kaliningrad in caso di conflitto. Secondo le sue parole, l’alleanza dispone dei mezzi necessari per colpire le infrastrutture russe nella regione.

«Dobbiamo mostrare ai russi che possiamo penetrare nella loro piccola fortezza, che hanno costruito a Kaliningrad. La NATO ha i mezzi per una seria distruzione delle basi russe di difesa aerea e delle basi missilistiche lì», — ha dichiarato Budrys.

Il capo della diplomazia lituana ha anche affermato che l’Europa deve prepararsi a una nuova realtà strategica e rafforzare la difesa. Secondo le sue parole, molti piani della NATO dipendono ancora dalle capacità americane, inclusa la ricognizione satellitare e la deterrenza nucleare.

«Se vogliamo difendere l’Europa in modo indipendente, dobbiamo ripensare tutto, inclusa la deterrenza nucleare», — ha osservato.

Budrys ha riconosciuto che in Lituania si avverte una carenza di sistemi di difesa aerea a lungo raggio, e la situazione attorno al conflitto in Ucraina aumenta l’ansia nella società. Ha anche riferito che gli scolari lituani stanno già imparando a pilotare droni.

«Questa è una necessità tecnologica. Li consideriamo un elemento chiave della nostra difesa, sia sulla terraferma che in mare», — ha detto.

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