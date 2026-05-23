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INCREDIBILE: Xi e Putin fregano Trump e rilanciano il Nuovo Ordine Multipolare

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Mag 23, 2026 #Cina

Anche a questo giro è andata maluccio.

Dopo aver scatenato l’inferno ai 4 angoli del pianeta, aver avviato ormai innumerevoli iniziative militari illegali e aver sconvolto il mercato mondiale, USA e vassalli speravano di aver aperto qualche crepa tra Russia e Cina.

Sono rimasti decisamente delusi. Un’altra volta.

La dichiarazione congiunta pubblicata da Pechino e Mosca poche ore fa non fa che ribadire la strada intrapresa ormai oltre 25 anni fa, e che sembra sempre più irreversibile: Cina e Russia sono le garanti del Nuovo Ordine Multipolare.

A garantire la tenuta di questo patto d’acciaio non è chissà quale slancio di generosità, ma una visione strategica di lungo termine che il “Mondo Libberoh e Democraticoh” ormai può leggere solo sui libri.

Il Multipolarismo per Cina e Russia non è un’opzione. E’ l’unica architettura globale nell’ambito della quale possono ambire a portare a termine il processo di “rivitalizzazione” dei rispettivi Paesi, dopo le avventure coloniali e neocoloniali dell’Occidente Collettivo.

Ottolina TV

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