La risposta di Lavrov alle minacce di Lituania e NATO

Il segretario generale della NATO Mark Rutte, ha dichiarato che se la Russia decidesse di usare armi nucleari contro l’Ucraina durante le esercitazioni congiunte con la Bielorussia, subirebbe “conseguenze devastanti”. Le sue parole sono state riportate dal quotidiano European Pravda. “Sanno che se ciò [l’uso di armi nucleari] dovesse accadere, le conseguenze sarebbero devastanti”, ha detto l’altezzoso capo dell’organizzazione criminale chiamata NATO. Ha inoltre sottolineato che la NATO sta attentamente monitorando le esercitazioni che si svolgono in Bielorussia.

Il Ministero della Difesa russo ha annunciato ieri che le Forze Armate russe condurranno un’esercitazione sulla preparazione e l’impiego di forze nucleari in un possibile scenario bellico. L’esercitazione dura dal 19 al 21 maggio. Durante l’esercitazione, verranno svolte attività volte a preparare diverse forze nucleari e unità militari per le missioni e a fornire loro un supporto completo, nonché a lanciare missili balistici e da crociera presso i siti di prova in Russia. In precedenza, Lukaš?enko aveva annunciato che la Bielorussia si sta preparando alla guerra.

Dunque, la Nato minaccia che “l’Occidente risponderà in modo “devastante” se la Russia impiegherà le armi nucleari contro l’Ucraina” . Ma in Occidente dovrebbero sapere che se la Russia dovesse impiegare le armi nucleari contro qualcuno, sarà – non contro l’Ucraina, ma proprio contro l’Occidente! L’Ucraina non è la priorità per la Russia, perché la considera la SUA TERRA e non ha affatto intenzione di rovinare le sue terre, di uccidere i suoi cittadini e ce ne sono moltissimi … E poi i padroni della cricca nazista di Kiev, che decidono gli obiettivi da colpire in Russia e dirigono il tiro stanno in Occidente. I signori dell’Occidente ci pensino bene. La corda è già tesa oltremodo. Come se non bastasse, l’altro ieri il Ministro degli Esteri della Lituania, K?stutis Budrys, ha minacciato la Russia dicendo che bisogna colpire Kaliningrad. “La NATO, ha dichiarato, deve dimostrare alla Russia la sua capacità di “penetrare la piccola fortezza di Kaliningrad” perché l’Alleanza Atlantica possiede i mezzi per distruggere le basi russe nell’exclave”. Mosca ha definito queste dichiarazioni odiose e inaccettabili.

Il portavoce presidenziale russo Dmitrij Peskov ha duramente giudicato tale affermazione “ai limiti della follia” e l’ha collegata alle posizioni di alcuni politici lituani . Nel frattempo, il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Dmitrij Medvedev ha definito i politici baltici “idioti” che attirano l’attenzione con il loro “abbaiare russofobo” e ha sottolineato la totale inadeguatezza dei loro attacchi, considerate le reali capacità degli eserciti di questi Stati . Oggi il ministro degli esteri russo Sergej Lavrov ci ha messo la ciliegina sulla torta. Rispondendo alla domanda del giornalista russo sulle minacce del ministro degli Esteri lituano: “non si permette un pò troppo questo ministro?”, Lavrov ha dichiarato in modo magistrale: “Chi è costui? Ma gli abbiamo già risposto. E poi, sapete, dobbiamo ignorarli, non dargli importanza e non prenderli in considerazione. Io ho smesso di leggerli. Hanno bisogno di confermare in qualche modo che loro esistono. Solo che a differenza del famoso filosofo che disse “Io penso, dunque esisto”, questi esistono e basta”. (Questa celebre massima del filosofo francese René Descartes sembra essere stata dimenticata da parecchi nel “giardino” sfiorito dell’UE.

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