Accordi paralleli e deterrenza nucleare: i primi segnali di una NATO in difficoltà?



La firma del nuovo accordo di difesa tra Francia e Norvegia sta alimentando interrogativi sul futuro della sicurezza europea. Ufficialmente il cosiddetto “Narvik Agreement” nasce per rafforzare la cooperazione tra due alleati occidentali in un contesto internazionale sempre più instabile. Tuttavia, c’è chi vi legge un segnale diverso e potenzialmente più profondo.



Se la NATO rappresenta ancora il pilastro fondamentale della difesa europea, perché cresce il numero di accordi militari bilaterali tra i suoi stessi membri? Negli ultimi anni la Norvegia ha sottoscritto intese strategiche con Regno Unito, Germania e ora Francia. Una rete parallela di garanzie che sembra andare oltre i tradizionali meccanismi dell’Alleanza Atlantica.



Particolarmente significativa è l’adesione norvegese all’iniziativa francese sulla deterrenza nucleare europea. Un passo che molti osservatori interpretano come il tentativo di costruire forme di protezione aggiuntive rispetto a quelle già garantite dalla NATO e, soprattutto, dagli Stati Uniti.



L’impressione è che diverse capitali europee stiano iniziando a prepararsi a scenari nei quali il sostegno americano potrebbe non essere più scontato come in passato. Le tensioni internazionali, il crescente confronto con Russia e Cina e le incertezze della politica statunitense stanno spingendo molti governi a cercare nuove assicurazioni sul piano militare.



Naturalmente nessuno parla apertamente di una fine imminente della NATO. L’Alleanza resta la più potente organizzazione militare del pianeta. Tuttavia, il moltiplicarsi di accordi paralleli suggerisce che alcuni Paesi non intendono affidare la propria sicurezza esclusivamente alle strutture esistenti.



In altre parole, mentre ufficialmente tutti continuano a ribadire la centralità della NATO, nei fatti molti governi sembrano voler predisporre piani alternativi. E nella storia delle alleanze militari questo è spesso il primo segnale di una crescente sfiducia nella capacità del sistema di garantire protezione assoluta.



Forse il Narvik Agreement non annuncia il crollo della NATO. Ma potrebbe essere il sintomo di un’Europa che, per prudenza o per necessità, sta iniziando a prepararsi a un futuro nel quale l’ombrello atlantico non sarà più considerato sufficiente da tutti.