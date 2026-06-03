Il 23° Dialogo Shangri-La rappresenta il segnale di un mutamento nel dibattito sulla sicurezza regionale: maggiore attenzione alla stabilità strategica, al ruolo della Cina e alla necessità di superare blocchi, militarizzazione e confronto.

Global Times – 31 maggio 2026

Il 23° Dialogo Shangri-La, tenutosi a Singapore da venerdì a domenica, ha riflesso il continuo miglioramento delle relazioni tra grandi Paesi sotto la guida dei capi di Stato, accrescendo le aspettative per una maggiore stabilità e sviluppo nel mondo. Intervenendo al forum, il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth ha definito “storico” il vertice Cina-Stati Uniti svoltosi due settimane prima, affermando che le relazioni bilaterali sono “migliori di quanto siano state per molti anni”. Le dichiarazioni di Hegseth sono state in linea con l’appello del capo della delegazione di esperti dell’Esercito Popolare di Liberazione cinese affinché Cina e Stati Uniti si vengano incontro, trasformino il consenso in azione e guidino i legami militari verso uno sviluppo sano, stabile e sostenibile. Il cambiamento evidente nel tono del Dialogo Shangri-La di quest’anno riflette il crescente riconoscimento della saggezza e delle idee di governance della Cina e dimostra che la stabilità strategica è la via fondamentale attraverso cui le grandi potenze possono gestire le proprie relazioni.

Due importanti iniziative diplomatiche a metà maggio avevano già immesso una certezza molto necessaria nella stabilità strategica globale. Al vertice di Pechino tra i capi di Stato cinese e statunitense, le due parti hanno adottato una nuova visione per costruire una relazione bilaterale costruttiva e di stabilità strategica, fornendo una guida strategica alle relazioni bilaterali per i prossimi tre anni e oltre. Nel frattempo, l’incontro tra i presidenti cinese e russo ha segnato l’ingresso delle relazioni bilaterali in una nuova fase di maggiori risultati e sviluppo più rapido. Uno ha portato una “nuova visione”, l’altro ha inaugurato una “nuova fase”. In un momento in cui il mondo aspira alla pace e allo sviluppo, la Cina ha mantenuto simultaneamente comunicazione e cooperazione con le grandi potenze, offrendo una risposta responsabile alla salvaguardia dell’attuale ordine internazionale e al mantenimento della pace e della stabilità nell’Asia-Pacifico e oltre. Ciò ha anche dimostrato la fiducia e la compostezza della diplomazia tra grandi Paesi con caratteristiche cinesi nella nuova era.

Alla vigilia del Dialogo Shangri-La, il Gruppo degli Amici per la Governance Globale si è riunito presso la sede delle Nazioni Unite a New York. Durante la riunione, Wang Yi, membro dell’Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e ministro degli Esteri cinese, ha presentato nove direzioni per riformare e migliorare la governance globale, che hanno ricevuto risposte positive tra le parti partecipanti. Qualsiasi meccanismo di sicurezza regionale deve riflettere gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite e rafforzare lo status e il ruolo dell’ONU. Attraverso le sue dichiarazioni e i suoi scambi al Dialogo Shangri-La, la delegazione cinese è riuscita a portare queste proposte dalla piattaforma dell’ONU al centro delle discussioni sulla sicurezza dell’Asia-Pacifico, permettendo così ancora una volta alla comunità internazionale di vedere chiaramente che la Cina non è soltanto una custode della pace e della stabilità nell’Asia-Pacifico, ma anche una contributrice attiva alla riforma e al miglioramento della governance globale.

L’adesione al principio di una sola Cina non costituisce soltanto un’espressione fondamentale di rispetto per gli interessi centrali della Cina, ma anche un’importante garanzia per la pace e la stabilità regionali. È degno di nota che Hegseth non abbia menzionato la questione di Taiwan nel suo discorso al Dialogo Shangri-La, lasciando visibilmente imbarazzate le autorità del Partito Progressista Democratico (PPD) e ricordando alle forze separatiste dell’“indipendenza di Taiwan” che cercano di fare affidamento sugli Stati Uniti, così come ad alcune forze esterne che tentano di sfruttare la questione di Taiwan per alimentare tensioni regionali, di riconoscere quanto prima la realtà. Ciò sottolinea anche il valore di una comunicazione rafforzata e di una gestione efficace delle controversie tra le due grandi potenze sulle due sponde del Pacifico per la sicurezza dell’intera regione Asia-Pacifico.

Negli ultimi anni, il Giappone ha aumentato in modo significativo la propria spesa per la difesa, sviluppato capacità militari offensive, allentato le restrizioni sull’esportazione di armi letali e promosso revisioni della propria costituzione pacifista. Tutte queste mosse sono andate da tempo ben oltre l’ambito della sua “politica esclusivamente difensiva” del dopoguerra e hanno suscitato preoccupazione nella comunità internazionale riguardo al ritorno del Giappone alla militarizzazione.

Al Dialogo Shangri-La di quest’anno, il rappresentante cinese ha respinto il tentativo del ministro della Difesa giapponese di ottenere sostegno internazionale per l’espansione militare del Giappone, indicando la tendenza pericolosa e sottolineando la necessità di restare vigili contro qualsiasi rinascita del pensiero militarista. Questa posizione riflette la posizione costante della Cina e riecheggia le preoccupazioni di molti Paesi asiatici e della più ampia comunità internazionale, rappresentando gli sforzi concreti della Cina per difendere i risultati della Seconda guerra mondiale e l’ordine internazionale del dopoguerra.

Giunto al suo 23° anno, il Dialogo Shangri-La era originariamente un forum che rifletteva in larga misura le prospettive occidentali sulla sicurezza internazionale e sugli affari dell’Asia-Pacifico. Oggi, tuttavia, sta attraversando cambiamenti notevoli. Una delle caratteristiche più evidenti del Dialogo Shangri-La di quest’anno è stata la crescente divisione all’interno dell’Occidente e l’indebolimento del suo predominio, in contrasto con l’aumento costante dell’influenza dei concetti e delle proposte di sicurezza avanzati dalle economie emergenti e dai Paesi in via di sviluppo dell’Asia-Pacifico. Certo, alcuni continuano a invocare la politica dei blocchi, i club esclusivi e il confronto tra campi contrapposti. Ma le crisi e i conflitti generati da tali concetti e pratiche ormai superati hanno reso molti Paesi cauti, e persino gli Stati Uniti sono stati costretti a ripensare il proprio approccio e ad adeguare le politiche.

Uno sguardo ravvicinato al Dialogo Shangri-La di quest’anno rivela che la postura della Cina è stata pragmatica, aperta e, soprattutto, fiduciosa. In un’epoca segnata dall’incertezza, la Cina sta immettendo stabilità nel mondo attraverso un approccio saldo e prevedibile. Tale stabilità deriva dal suo impegno verso gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite, dalla sua difesa dell’ordine internazionale del dopoguerra, dai suoi sforzi per promuovere un nuovo modello di relazioni tra grandi Paesi e dalla sua ricerca di un sistema di governance globale più equo e giusto. Il Dialogo Shangri-La di quest’anno ha dimostrato ancora una volta che la stabilità nell’Asia-Pacifico richiede non solo un consenso strategico tra grandi potenze, ma anche l’adesione autentica di tutte le parti al diritto internazionale e alle norme fondamentali che regolano le relazioni internazionali, nonché una più forte cooperazione nella governance globale.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog