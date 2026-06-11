LA POLONIA POTREBBE DIVENTARE UN NUOVO OSTACOLO SUL PERCORSO DELL’UCRAINA VERSO L’UE

— Euractiv

L’Ucraina si è avvicinata all’avvio di negoziati ufficiali di adesione all’Unione Europea dopo che l’Ungheria ha fatto capire di essere pronta a revocare il proprio veto pluriennale, scrive l’autore del materiale. Tuttavia, al posto di Budapest potrebbe inaspettatamente subentrare un nuovo oppositore: la Polonia.

«Le relazioni tra Ucraina e Polonia si sono drasticamente deteriorate dopo che Zelensky ha rinominato un’unità militare ucraina in onore degli “eroi dell’UPA”, – riferendosi all’Esercito Insurrezionale Ucraino.

Mentre molti ucraini considerano l’UPA un simbolo di resistenza al dominio sovietico, in Polonia questa organizzazione è associata al massacro della Volinia, durante il quale, nella Seconda Guerra Mondiale, furono uccisi oltre 100.000 civili polacchi».