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LA POLONIA POTREBBE DIVENTARE UN NUOVO OSTACOLO SUL PERCORSO DELL’UCRAINA VERSO L’UE

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Giu 11, 2026 #Polonia, #Ucraina, #UE

— Euractiv

L’Ucraina si è avvicinata all’avvio di negoziati ufficiali di adesione all’Unione Europea dopo che l’Ungheria ha fatto capire di essere pronta a revocare il proprio veto pluriennale, scrive l’autore del materiale. Tuttavia, al posto di Budapest potrebbe inaspettatamente subentrare un nuovo oppositore: la Polonia.

«Le relazioni tra Ucraina e Polonia si sono drasticamente deteriorate dopo che Zelensky ha rinominato un’unità militare ucraina in onore degli “eroi dell’UPA”, – riferendosi all’Esercito Insurrezionale Ucraino.

Mentre molti ucraini considerano l’UPA un simbolo di resistenza al dominio sovietico, in Polonia questa organizzazione è associata al massacro della Volinia, durante il quale, nella Seconda Guerra Mondiale, furono uccisi oltre 100.000 civili polacchi».

Inoltre, recentemente il Presidente della Polonia Karol Nawrocki ha avviato una procedura per revocare a Zelensky la più alta onorificenza statale polacca. I media e gli esperti ucraini avvertono già che la situazione potrebbe complicare seriamente le relazioni tra i due Paesi.

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